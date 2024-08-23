С погибшим украинским воином попрощаются сегодня.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и украинские воины освобождают Курскую область РФ. На Курщине на прошлой неделе погиб защитник нашего государства - житель Тернопольской области Иван Ковальский.

Жизнь нашего защитника оборвалась в пятницу, 16 августа, возле села Викторовка, которое находится в Кореневском районе Курской области, сообщили в Вишневецкой территориальной громаде.

"Верный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполняя воинский долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость... погиб житель Вишневецкого района Иван Михайлович Ковальский...", - отмечается в сообщении.

Видео дня

В громаде добавили, что во время службы воин отлично выполнял свои функциональные обязанности, имел хороший уровень мотивации и авторитет среди подчиненных, а также коллег.

В пятницу, 23 августа, тело погибшего героя жители Вишневецкой громады в 10:30 встретят возле села Раковец на трассе М-19. Позже - в 10:45, с Ковальским попрощаются в Вишневце на площади Шевченко.

"После этого коридором почета сопровождаем кортеж с телом героя в церковь Святой Троицы в Вишневце, где отслужится чин похорона. Вместе проведем защитника Украины Ивана Ковальского к месту вечного упокоения на Мухавецком кладбище", - добавили в Вишневецкой территориальной громаде. 23 августа на территории этой громады объявлено Днем траура.

Недавно в Украине впервые официально сообщили о гибели украинского воина во время наступления на Курщине. Мэр Львова Андрей Садовый в середине августа написал, что в РФ погиб 30-летний боец Игорь Северенчук.

Важные новости Украины о войне - что уже сообщалось

В начале августа украинские силы начали наступательные действия в Курской области. Уже известно, что наши воины освободили более 90 российских населенных пунктов. На территории, которую контролируют защитники Украины, создана военная комендатура.

Издание The Wall Street Journal писало, что украинские воины продвигаются к окружению примерно 3 000 российских оккупантов, которые прижаты к реке Сейм на Курщине недалеко от границы с нашим государством.

Вас также могут заинтересовать новости: