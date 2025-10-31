Оккупанты продвинулись в Покровске, - DeepState

Также уточнена линия соприкосновения вблизи Красного Лимана.

Российские оккупанты продвинулись в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState.

"Враг продвинулся в Покровске, Успеновке, Новониколаевке и вблизи Новогригорьевки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что уточнена линия соприкосновения вблизи Красного Лимана.

Ситуация в Покровске сегодня - главные новости

Как сообщал УНИАН, 30 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские захватчики пытаются накапливаться и закрепляться в городской застройке Покровска. В то же время, по его словам, никакого "блокирования" города со стороны российских оккупантов нет. Так же этого нет в Купянске.

"В Покровске вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача - выявить ее и уничтожить", - подчеркнул Сирский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что кроме БпС, в городе проводят ударно-поисковые действия и выполняют задачи для ликвидации противника группы ДШВ, штурмовых полков, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции Украины и другие.

Он заверил, что происходит работа над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении. По его словам, важны качественное взаимодействие между подразделениями, обеспечение их всем необходимым, в том числе в соответствии с дополнительными потребностями; четкое и скоординированное выполнение поставленных задач.

