Сейчас угрозы окружения города нет, считает Николай Маломуж.

РФ пытается захватить Покровск и Мирноград, чтобы дальше двигаться в сторону Константиновки и Краматорска.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии. "Путин поставил конкретные задачи - за две недели провести такую операцию и бросил дополнительные ресурсы. Это усиление подразделений врага особыми войсками, которые имеют опыт ведения боевых действий в городах. Это десантно-штурмовые, морская пехота, спецназ", - сказал Маломуж.

В то же время, как добавил генерал, Украина также усиливает это направление, в частности спецназовцами.

"Задействован 7 десантно-штурмовой корпус. Это базовое подразделение, которое ведет работу по зачистке города, вытеснению врага в отдельных секторах и нанесению ударов по отдельным группировкам, которые пытаются прорываться в город. Также это силы спецопераций Минобороны, СБУ, Главного управления разведки и сам глава Буданов. То есть на данный момент мы также задействовали те подразделения, которые могут действовать против диверсантов, групп в городе", - добавил Маломуж.

Он отметил, что благодаря слаженной работе спецслужб в районе Покровска уже есть результат. Поскольку РФ не имеет возможности продвижения и накопления дополнительных резервов в городе.

"Они пытались сделать клещи. Мы разблокируем эти клещи. Нет перспектив окружения самого Покровска. Работа продолжается, но она очень непростая. Потому что сил и средств врага очень много, сбросили с разных направлений фронта. И дополнительно переместили из центра спецподразделения ФСБ и ГРУ", - отметил Маломуж.

Ранее о ситуации в Покровске рассказывал президент Владимир Зеленский. Он отмечал, что окружения Сил обороны в городе нет. Он также заявил, что РФ собрала там около 170 тыс. военных, однако враг "не доминирует" на этом направлении.

Об обострении боев в Покровске пишет CNN. Отмечается, что больше российских солдат начали просачиваться в город и перекрыли пути снабжения Сил обороны. Издание отмечает, что в случае захвата города, Покровск станет крупнейшим населенным пунктом, который удалось захватить РФ с момента оккупации Бахмута.

