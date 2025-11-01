Украинские военные работают над решениями по блокированию логистики врага с последующим ее перерезанием, сообщили в 7 корпусе ДШВ.

В Покровске в результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города. Об этом говорится в сообщении 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Увеличиваем количество штурмовых групп в Покровске, используя диверсифицированные способы перемещения личного состава. Одновременно украинские военные работают над решениями по блокированию логистики врага с последующим ее перерезанием. Держим противника под огневым контролем", - рассказали в подразделении.

Там также сообщили, что за последнюю неделю в городе уничтожили 85 россиян, а всего в октябре в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ украинские воины ликвидировали 1320 россиян, еще 646 - "вышли из строя".

Видео дня

Кроме того, отмечается, что Силы обороны провели успешное безпарашютное десантирование в районе Покровска.

"Это была сложная операция, требовавшая синхронных действий различных звеньев Сил обороны. В условиях непосредственной угрозы со стороны врага нужно было создать все условия для безопасности пролета борта и высадки личного состава", - отметили в 7 корпусе ДШВ.

Ситуация в Покровске: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, аналитик Юлиан Рёпке рассказал, что российские военные есть во всех районах Покровска, их в десять раз больше, чем ВСУ. По его словам, в пределах города оборону держат более 1000 украинских солдат, и некоторые из них оказались в тылу российских позиций. Рёпке утверждает, что украинским военным помогает держаться коридор шириной около пяти километров, через который им доставляют припасы и эвакуируют раненых.

По данным главнокомандующего СЗУ Александра Сырского, в Покровско-Мирноградской агломерации украинским воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который пытается инфильтрироваться в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения, однако окружения или блокирования нет.

Также накануне журналист The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что у Покровска украинские военные пошли в контрнаступление. Он опубликовал видео, на котором, по его словам, якобы показано десантирование вертолетов в районах, которые, по утверждению россиян, находятся под их контролем.

Вас также могут заинтересовать новости: