Аналитики указали на увеличение "серой зоны" диверсионно-разведывательной деятельности врага.

Россияне продолжают проникать в Покровск: их фиксируют или уничтожают в разных районах города, и это увеличивает "серую зону" их диверсионно-разведывательной деятельности. Об этом пишут аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

По их данным, инфильтрация врага в город происходит через оборонительные порядки Сил Обороны на юге, по отрезку Зверево-Шевченко-Новопавловка и вдоль железной дороги от Котлиного.

"Противник фиксируется или уничтожается в разных районах Покровска, что увеличивает "серую зону" его диверсионно-разведывательной деятельности. Последние дни сосредоточенность увеличивается на восточных окраинах города в районе населенного пункта Ровно", - сообщили аналитики.

По их словам, также россиян фиксируют на северных окраинах населенного пункта, где российской пехоты становится больше.

"Враг начинает оседать в городе, создавая позиции, в частности наблюдательные пункты (НП), пилотные позиции и тому подобное. Этому способствует наличие соответствующего количества пехоты, которая часто также кочует из района в район, при попытках их зачистить", - пишет DeepState.

Аналитики напомнили, что в район Покровска приехало высшее военное руководство, которое "взяло ситуацию под свой контроль":

"Сейчас мы видим решение задействовать различные специализированные подразделения, чтобы зачистить врага в городе, который накопил не одну сотню пехоты. Однако пока нет никаких решений по блокированию просачивания врага на юге города".

Эксперты отметили, что результаты таких решений станут известны со временем.

Ситуация в Покровске: что известно

Как писал УНИАН, аналитик Юлиан Рёпке сообщил, что российские военные есть во всех районах Покровска, причем их в десять раз больше, чем украинских бойцов. По его данным, украинским военным помогает держаться коридор шириной 5 километров, через который им доставляют припасы и эвакуируют раненых.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Покровско-Мирноградской агломерации украинским воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки россиян, которые стремятся инфильтрироваться в жилую застройку и перерезать пути снабжения ВСУ, однако, как заверил он, окружения или блокирования нет.

1 ноября ВСУ заявили об успешных контрдействиях и улучшении тактического положения в некоторых кварталах Покровска. В 7 корпусе ДШВ рассказали, что украинские военные работают над решениями по блокированию логистики врага с последующим ее перерезанием.

