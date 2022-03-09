Оккупант поговорил по телефону с девушкой, которая рассказала ему о введенных против РФ санкциях и как тяжело им стало там жить.

Украинские спецслужбы перехватили еще один разговор российского оккупанта, который обсуждал с девушкой введенные против РФ санкции.

Девушка рассказала ему, что только ленивый не ввел санкции против РФ: "Пока вы, видать, всех не передолбите, всех под себя не подомнете, не успокоятся (власти РФ, - УНИАН). Санкции против РФ только ленивый не применил. Один Китай - дружбаны. Ценник на продукты взлетает, просто космос. Сахар по 90 рублей за килограмм и то не везде. Мясо - вообще капец. Фирмы какие-то закрываются - это кошмар. Скоро будем пользоваться туалетной бумагой не из EVA, а из картонно-рубероидного завода.

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