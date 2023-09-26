Информацию о местоположении высокопоставленных российских командиров украинские партизаны получили от российских офицеров в обмен на финансовое вознаграждение.

Удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе 22 сентября, в результате которого был ликвидирован командующий ЧФ РФ адмирал Виктор Соколов, помогли подготовить недовольные российские офицеры.

Как сообщило изданию "Kyiv Post" партизанское движение в Крыму (АТЭШ), ключевую информацию о местонахождении и деятельности высокопоставленных российских командиров партизаны получили от российских офицеров в обмен на финансовое вознаграждение.

"Неспособность Москвы своевременно выплачивать зарплату своим военнослужащим сыграла ключевую роль в разрушительном ракетном ударе на прошлой неделе по штабу Черноморского флота России", - отмечает издание.

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В АТЕШ заявили, что сами по себе задержки выплат не заставляют военнослужащих РФ идти против российских властей, поскольку те, кто им помогает, также считают, что их страна "ведёт преступную войну и что это необходимо остановить".

В то же время, отмечается, что финансовое вознаграждение "помогает им принять решение о сотрудничестве с движением ATESH, оно служит дополнительным стимулом".

В АТЕШ не уточнили размер финансового вознаграждения, но сказали, что этого достаточно, чтобы покрыть риски для офицеров и их семей.

Удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе

22 сентября оккупационные власти заявили о ракетной атаке по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

25 сентября, в Силах специальных операций рассказали о последствиях атаки на штаб. Отмечалось, что после поражения штаба ЧФ РФ были ликвидированы 34 офицера, среди них командующий Черноморского флота. Еще 105 оккупантов были ранены, а здание штаба не подлежит восстановлению.

Как отмечали в ВМС ВСУ, с потерей командующего ЧФ РФ станет "курицей без головы" - будет иметь проблемы с управляемостью войсками.

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