Их сделали местные жители.

В сети опубликовали новые снимки штаба Черноморского флота Российской Федерации в оккупированном Севастополе, по которому ударили ракетами 22 сентября.

Фотографиями поделился Telegram-канал "Крымский ветер". "Так сегодня выглядит штаб Черноморского флота РФ в Севастополе", - говорится в сообщении.

На снимках можно увидеть, что одна из внешних частей здания серьезно разрушена, в окнах повыбивало стекла, также обуглились окна.

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Удар по штабу ЧФ в Севастополе: что известно

Напомним, 22 сентября оккупационные власти заявили о ракетной атаке по штабу флота в Севастополе, пожар не могли потушить долгое время. Параллельно сообщалось о работе противовоздушной обороны в разных частях Крыма.

Оккупанты заявили, что сбили над городом пять ракет. По их словам, один веннослужащий пропал без вести.

Тем временем в украинской разведке заявили, что в результате атаки ликвидировано не менее девяти человек, еще 16 - получили ранения. Сообщалось, что среди них - генерал-полковник Александр Романчук и начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков.

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