Когда российские оккупанты на фронте видят дрон, который зависает над ними, то понимают, что это может быть последнее, что они увидят в своей жизни. Однако сейчас беспилотники предлагают российским солдатам нечто совсем другое - выход. Об этом пишет The Sunday Times.
В частности, в июне на передовой произошел интересный случай: двое российских захватчиков, которые оказались в ловушке дрона и наземного робота, написали на куске картона слова: "Мы хотим сдаться".
Вместо того, чтобы открыть огонь, дрон наклонился и указал направление, в котором мужчины должны идти. Они шли за ним мимо разрушенной местности к украинским позициям, где украинцы приказали им лечь лицом вниз, после чего их взяли в плен.
"Роботы фактически выполнили работу, которую бы сделала пехота. Главное, что мы не понесли никаких потерь", - рассказал 35-летний "Владыка", член команды дронов Третьей штурмовой бригады, который совершил робототехнический штурм вблизи северного города Харьков и попросил называть его только на позывной.
В другом случае беспилотник направил раненого российского солдата к украинским позициям после того, как тот поднял руки. Еще в одной ситуации дрон сбросил российскому солдату капсулу с запиской:
"Если хочешь жить, иди за птицей через поле".
Солдат выполнил указание и добрался до украинских позиций.
В то же время в некоторых местах украинские военные оборудовали дроны громкоговорителями для трансляции призывов к тому, чтобы сдаваться в плен. В частности в 2022 году на Херсонщине десятки россиян подняли руки, ожидая инструкции.
Также подобный случай с помощью дронов произошел в Донецкой области в 2023 году, когда оккупант поднял руки во время того, как над ним завис беспилотник 54-й механизированной бригады Украины.
"Дроны изменили ведение войны в Украине, завоевав господствующее положение на поле боя благодаря своему неустанному - и ужасному - присутствию в воздухе. Сейчас, благодаря их использованию для захвата территории и даже взятия в плен, они также дают интересный взгляд на будущее войны", - анализируют в The Sunday Times.
В свою очередь бывший британский армейский командир Ричард Барронс отметил, что "все более автономные возможности" "меняют варианты, доступные во время боевых действий".
Он прогнозирует, что скоро дистанционно управляемые воздушные и наземные транспортные средства будут "роиться" вместе на поле боя, чтобы играть более заметную роль в боевых действиях, а также давать возможность сдаться.
По его мнению, этот процесс будет развиваться в направлении создания летательных или наземных транспортных средств, которые смогут перевозить пленных с линии фронта.
"Вы сдадитесь дрону, и он отвезет вас", - добавил Барронс.
В издании подытожили, что для украинских командиров такая тактика дает возможность не подвергать солдат ловушкам или засадам врага.
"Это позволяет им контролировать процесс на расстоянии, проверять подлинность капитуляции и защищать собственные войска", - отметили в публикации.
Плен ВСУ - последние новости
Как писал УНИАН, ранее в украинский плен попал гражданин Ирака. Он был найден под Волчанском в Чугуевском районе Харьковской области. Пленного гражданина Ирака зовут Алимари Камаль Набиль Халаф.
По словам мужчины, он сам решил сдаться в плен украинским войскам, а также поблагодарил защитников за то, что они сохранили ему жизнь.
Также сообщалось, что ВСУ взяли в плен молодого индийца. Он рассказал, что является студентом и приехал в Россию учиться в университете, но попался на наркотиках и чтобы не сидеть 7 лет в тюрьме, подписал контракт на войну.
"Кто-то говорил, что дадут 100 тысяч рублей, кто-то, что полмиллиона, а кто-то - полтора миллиона. Мне ничего не дали. То есть все лжецы", - подчеркнул Маджоти.