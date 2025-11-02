Для украинских командиров такая тактика дает возможность не подвергать солдат ловушкам.

Когда российские оккупанты на фронте видят дрон, который зависает над ними, то понимают, что это может быть последнее, что они увидят в своей жизни. Однако сейчас беспилотники предлагают российским солдатам нечто совсем другое - выход. Об этом пишет The Sunday Times.

В частности, в июне на передовой произошел интересный случай: двое российских захватчиков, которые оказались в ловушке дрона и наземного робота, написали на куске картона слова: "Мы хотим сдаться".

Вместо того, чтобы открыть огонь, дрон наклонился и указал направление, в котором мужчины должны идти. Они шли за ним мимо разрушенной местности к украинским позициям, где украинцы приказали им лечь лицом вниз, после чего их взяли в плен.

Видео дня

"Роботы фактически выполнили работу, которую бы сделала пехота. Главное, что мы не понесли никаких потерь", - рассказал 35-летний "Владыка", член команды дронов Третьей штурмовой бригады, который совершил робототехнический штурм вблизи северного города Харьков и попросил называть его только на позывной.

В другом случае беспилотник направил раненого российского солдата к украинским позициям после того, как тот поднял руки. Еще в одной ситуации дрон сбросил российскому солдату капсулу с запиской:

"Если хочешь жить, иди за птицей через поле".

Солдат выполнил указание и добрался до украинских позиций.

В то же время в некоторых местах украинские военные оборудовали дроны громкоговорителями для трансляции призывов к тому, чтобы сдаваться в плен. В частности в 2022 году на Херсонщине десятки россиян подняли руки, ожидая инструкции.

Также подобный случай с помощью дронов произошел в Донецкой области в 2023 году, когда оккупант поднял руки во время того, как над ним завис беспилотник 54-й механизированной бригады Украины.

"Дроны изменили ведение войны в Украине, завоевав господствующее положение на поле боя благодаря своему неустанному - и ужасному - присутствию в воздухе. Сейчас, благодаря их использованию для захвата территории и даже взятия в плен, они также дают интересный взгляд на будущее войны", - анализируют в The Sunday Times.

В свою очередь бывший британский армейский командир Ричард Барронс отметил, что "все более автономные возможности" "меняют варианты, доступные во время боевых действий".

Он прогнозирует, что скоро дистанционно управляемые воздушные и наземные транспортные средства будут "роиться" вместе на поле боя, чтобы играть более заметную роль в боевых действиях, а также давать возможность сдаться.

По его мнению, этот процесс будет развиваться в направлении создания летательных или наземных транспортных средств, которые смогут перевозить пленных с линии фронта.

"Вы сдадитесь дрону, и он отвезет вас", - добавил Барронс.

В издании подытожили, что для украинских командиров такая тактика дает возможность не подвергать солдат ловушкам или засадам врага.

"Это позволяет им контролировать процесс на расстоянии, проверять подлинность капитуляции и защищать собственные войска", - отметили в публикации.

Плен ВСУ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее в украинский плен попал гражданин Ирака. Он был найден под Волчанском в Чугуевском районе Харьковской области. Пленного гражданина Ирака зовут Алимари Камаль Набиль Халаф.

По словам мужчины, он сам решил сдаться в плен украинским войскам, а также поблагодарил защитников за то, что они сохранили ему жизнь.

Также сообщалось, что ВСУ взяли в плен молодого индийца. Он рассказал, что является студентом и приехал в Россию учиться в университете, но попался на наркотиках и чтобы не сидеть 7 лет в тюрьме, подписал контракт на войну.

"Кто-то говорил, что дадут 100 тысяч рублей, кто-то, что полмиллиона, а кто-то - полтора миллиона. Мне ничего не дали. То есть все лжецы", - подчеркнул Маджоти.

Вас также могут заинтересовать новости: