По словам Анатолия Храпчинского, Россия предпринимает шаги, чтобы улучшить противовоздушную защиту.

Противовоздушная оборона России имеет много дыр и похожа на "швейцарский сыр", однако "окно возможностей" для украинских ударов может закрыться. Поэтому ВСУ нужно нарастить удары по объектам на территории РФ, которые являются военными целями. Об этом в эфире телемарафона сказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

По его словам, россияне пытаются закрыть вопрос защиты стратегических объектов. В то же время. по данным эксперта, на начало полномасштабного вторжения Москва была способна закрыть лишь 40% стратегических объектов на территории страны.

Он добавил, что с тех пор большое количество вражеских средств противовоздушной обороны Силами обороны Украины было утилизировано. В частности, на территории временно оккупированного Крыма. И напомнил, что по некоторым данным, россияне обратились в Турцию, чтобы выкупить проданный ранее зенитно-ракетный комплекс С-400.

"Надо понимать, что территория РФ, - если мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, радиолокации, противовоздушной обороны, - как швейцарский сыр. Однако мы видим определенные действия со стороны врага, которые могут уменьшить это окно возможностей, и нам надо быть более ловкими - больше работать по объектам и территории Российской Федерации", - сказал эксперт.

Он также пояснил, что Силы обороны Украины имеют дроны, которые могут залетать на 1 тыс. км и более на территорию страны-агрессора. Они несут небольшую нагрузку - до 150 кг, но этого достаточно для того, чтобы взорвать то, что легко возгорается. Лучшие санкции, подчеркнул эксперт, это уничтожение производственных мощностей и возможностей противника, в том числе производства нефтепродуктов. Украинские дроны, которые применяют для таких целей, используют низковысотный профиль полета, из-за чего вражеское ПВО их не может своевременно "поймать".

"Дроны, которые находятся на высоте до 500 метров, трудно обнаружить из-за недостаточного количества радиолокации, детекции. Россияне пытаются, например, ставить свои "Панцири" на металлические башни, что позволяет увеличить радиус обнаружения и перехвата. Но им нужно развивать активное, маловысотное радиолокационное поле, которое будет закрывать всю территорию", - сказал Храпчинский.

Удары по РФ - последние новости

Напомним, недавно украинские дроны нанесли удар по порту Приморск (РФ), где в результате поражены два танкера, которые находятся под санкциями нескольких стран. Это танкеры Kusto и Cai Yun. Судовладельцы зарегистрированы на Сейшельских островах. В результате атаки отгрузка нефти была приостановлена.

Впоследствии стало известно, что указанный порт возобновил работу. В частности, два танкера - Walrus и Samos - завершили загрузку на выходных. Walrus уже покинул порт, Samos стоит на якоре с грузом, предназначенным для Турции.

