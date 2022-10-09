Сейчас Россия ведет переговоры с третьими странами по закупкам артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня.

В ближайшее время в Россию из Беларуси отправят еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00.

"Руководство РФ осуществляет мероприятия по поиску дополнительных ресурсов для ведения войны. Сейчас ведутся переговоры с третьими странами по закупкам артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих для реактивных систем залпового огня", - рассказали в Генштабе. Видео дня

Отмечается, что другим источником поставок остаются военные склады и арсеналы Беларуси.

"В ближайшее время спланировано перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами", - говорится в сводке.

Ранее в украинском Генштабе заявляли, что в октябре Россия из Беларуси вывезла почти 30 вагонов с боеприпасами для усиления российских оккупационных войск в войне против Украины.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, лояльный к агрессивной политике своего единственного союзника Владимира Путина, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину предоставил Кремлю в пользование военные базы республики. Именно с территории Беларуси российские танки прорывали границу с Украиной.

С территории Беларуси ведется ракетный обстрел украинских городов.

И хоть сам Лукашенко пытается оспорить факт военного сотрудничества с путинским режимом, на Беларусь, как и на Россию, наложены новые европейские санкции.

Вместе с тем в настоящее время регулярная беларуская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину. Хотя некоторые эксперты считают это вопросом времени. Москва продолжает вербовать на войну отдельных белорусских "добровольцев", организовав им обучение на территории РФ.

Сегодня российские войска впервые с конца августа ударили по украинским городам из воздушного пространтства Беларуси из Ту-22 М3 стратегической авиации.

В целом, по мнению проекта "Беларускі Гаюн", угроза ракетного обстрела Украины со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

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