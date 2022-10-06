Российская Федерация сегодня нанесла авиационные удары с четырех самолетов Ту-22 М3 по территории Украины из воздушного пространства Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов рассказал во время онлайн-брифинга.

"Сегодня утром четыре самолета Ту-22 М3 стратегической авиации страны-агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины. Предварительное применение авиации по этому направлению было 28 августа", - сказал Громов.

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Как сообщал УНИАН, 6 октября утром оккупанты нанесли удар по Хмельнитчине. Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом, но разрушений нет, а другая ракета упала на пустыре.

В результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых домов. Погибших и пострадавших нет.

Беларусь в войне против Украины

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Россия использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по территории Украины. Кроме того, российские войска вошли в зону Чернобыльской АЭС с территории Беларуси.

Недавно Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет проводиться мобилизация мужчин для участия в войне РФ против Украины.

Между тем в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщают, что Лукашенко пытается возобновить диалог с западными странами, поскольку Россию больше не устраивает пассивная роль Беларуси.

Лукашенко стоит перед выбором: либо входить в конфронтацию с Путиным, либо вступить в войну у Украины силами армии. В ЦПД считают, что вероятность последнего сценария является достаточно высокой.

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