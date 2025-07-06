Овощи содержат разное количество природных сахаров.

Цельные растительные продукты, как фрукты и овощи, содержат природные сахара и крахмал, которые отличаются от добавленного сахара в десертах и напитках, что важно для людей с сахарным диабетом. При этом продукты растительного происхождения обладают высокой питательной ценностью.

"Овощи содержат клетчатку, которая помогает снизить влияние на уровень сахара в крови, а также богаты полезными витаминами, минералами и фитонутриентами", - отметила диетолог Бьянка Тамбурелло.

Тем не менее, даже при всей своей питательной ценности, некоторые овощи содержат немного больше натурального сахара, чем другие.

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Издание Eating Well назвало 12 овощей с низким содержанием сахара, на которые нужно обратить внимание.

Шпинат

Шпинат - один из овощей с самым низким содержанием сахара: в листьях этой зелени его практически нет. Шпинат известен как овощ с высоким содержанием питательных веществ, поскольку он содержит калий, кальций, витамины A и C, фолиевую кислоту и целый ряд других полезных веществ.

Мангольд

Мангольд - это листовой зеленый овощ, который часто не замечают на фоне шпината и капусты, но он богат питательными веществами и имеет приятный вкус. С содержанием всего полграмма натурального сахара на чашку, мангольд даст много пользы. Он богат витаминами A, C и K, а также несколькими витаминами группы B.

Сельдерей

Независимо от того, любите ли вы его свежим и хрустящим или готовым, сельдерей является недорогим и полезным для здоровья продуктом. Он хорош для гидратации, так как на 95% состоит из воды, а также содержит клетчатку, калий и витамин K, который укрепляет кости и способствует свертыванию крови.

Салат

Салаты содержат лютеин, антиоксидант, который может уменьшить воспаление в организме и особенно полезен для здоровья глаз.

Брокколи

Хрустящая брокколи на 90% состоит из воды. Она также содержит мало сахара и богата питательными веществами, как клетчатка, кальций и магний. Считается, что благодаря антиоксидантным свойствам брокколи снижает риск развития рака, сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

Цветная капуста

Она богата полезными веществами. Всего 1 чашка цветной капусты содержит много калия и витамина C.

Грибы

Они содержат мало сахара и богаты такими питательными веществами, как калий, селен и фолиевая кислота. Грибы также содержат бетаин, антиоксидант, который может защитить организм от воспалений.

Огурцы

Эти хрустящие овощи почти полностью состоят из воды, поэтому они отлично подходят для гидратации организма. Они содержат важные витамины и минералы, такие как магний, кальций и калий.

Цуккини

Если вы сосредоточены на водном балансе, цуккини может помочь в этом, так как он на 95% состоит из воды. Кроме того, цуккини содержит витамины и минералы, в том числе кальций, магний и калий.

Баклажаны

Баклажан содержит мало сахара, 2,5 грамма клетчатки на чашку и такие питательные вещества, как калий, кальций, фолиевая кислота и бета-каротин, который организм преобразует в витамин А, помогающий поддерживать иммунную систему.

Болгарский перец

Болгарский перец сладкий, но в нем все равно мало сахара. Он также на 90% состоит из воды, поэтому его употребление помогает поддерживать водный баланс в организме. Болгарский перец богат витаминами A, C, E и K, а также минералами, включая калий и магний.

Зеленые бобы

Зеленые бобы - уникальный овощ: они не только содержат мало сахара, но и обеспечивают большое количество клетчатки - 4 грамма и белка - 3 грамма на чашку. Среди других полезных веществ - калий, витамин C и фолиевая кислота, которая может помочь снизить риск некоторых видов рака и важна для здоровой беременности.

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