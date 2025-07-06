Слушатели восприняли эту новость очень эмоционально.

Украинский певец и композитор Melovin (Константин Бочаров) объявил о своей мобилизации в ряды Государственной пограничной службы Украины.

Согласно опубликованному МУЗВАР видео, на концерте в Киеве 28-летний артист выступил вместе с Академическим ансамблем песни и танца Государственной пограничной службы. В обращении к слушателям он сообщил, что теперь несет там службу. Люди встретили эту новость громкими аплодисментами:

"С того времени я играю с этим ансамблем. Несу свою службу, но музыкальную, вместе с такими невероятными музыкантами Госпогранслужбы Украины".

Звезды в рядах Вооруженных сил Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно о мобилизации барабанщика украинской рок-группы "Жадан и Собаки" Виталия Бронишевского.

Прошлой весной к 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" присоединились сразу трое участников этой группы - Сергей Жадан, Евгений Турчинов и Александр Меренчук.

Также ранее о мобилизации объявил певец Миша Крупин. Известно, что он стал частью 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд".

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