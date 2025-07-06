Украинский певец и композитор Melovin (Константин Бочаров) объявил о своей мобилизации в ряды Государственной пограничной службы Украины.
Согласно опубликованному МУЗВАР видео, на концерте в Киеве 28-летний артист выступил вместе с Академическим ансамблем песни и танца Государственной пограничной службы. В обращении к слушателям он сообщил, что теперь несет там службу. Люди встретили эту новость громкими аплодисментами:
"С того времени я играю с этим ансамблем. Несу свою службу, но музыкальную, вместе с такими невероятными музыкантами Госпогранслужбы Украины".
Звезды в рядах Вооруженных сил Украины
Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно о мобилизации барабанщика украинской рок-группы "Жадан и Собаки" Виталия Бронишевского.
Прошлой весной к 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" присоединились сразу трое участников этой группы - Сергей Жадан, Евгений Турчинов и Александр Меренчук.
Также ранее о мобилизации объявил певец Миша Крупин. Известно, что он стал частью 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд".