По ее словам, наибольшую опасность представляет равнодушие общества и бездействие со стороны госструктур.

Украинская блогерша Елена Мандзюк заявила, что вновь столкнулась с волной оскорблений и угроз. При этом дело не ограничивается просто хейтом - ей прямо угрожают физической расправой, вплоть до убийства:

"Перережу горло, ходи оглядывайся".

Как написала она в Instagram, наибольшую опасность представляет равнодушие общества и бездействие со стороны государственных структур.

Видео дня

"Так много... Вы себе даже не представляете, что мне пишут, кто мне пишет... Это все те же сторонники московитого мира. И кто защищает меня от этого? Правильно, я сама и мои читатели", - отметила она.

Мандзюк добавила, что самих оскорблений она не боится, а вот страшно ей от того, что "этим людям позволяют вести свою деятельность и уничтожать страну изнутри":

"Пока государство это не урегулирует... Если у вас есть такой знакомый или сосед, или кто-то еще другой, говорите с ними, проводите воспитательные беседы, рассказывайте, объясняйте. Возможно, поможет. Но не точно".

Напомним, ранее стало известно, что на блогершу Елену Мандзюк после скандала с Анной Алхим покушались.

Вас также могут заинтересовать новости: