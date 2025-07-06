В перечне есть Близнецы и Рак.

Начиная с 6 июля четыре знака Зодиака почувствуют прилив удачи и ресурсов. Астрологический фон особенно благоприятен: Венера в Близнецах образует гармоничные аспекты с Сатурном и Нептуном, усиливая влияние личного обаяния и открывая путь к финансовым и эмоциональным прорывам, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Близнецы

Влияние Венеры в вашем знаке приносит внимание и признание. Люди охотно слушают вас, а ваши идеи находят отклик. Это время - не просто про общение, а про результат: благодаря вашему естественному магнетизму вы получаете поддержку, которая позже приведёт и к материальным успехам.

Рак

Удача приходит, когда исчезают сомнения. Если вы долго откладывали важный шаг, сейчас лучшее время действовать. Смелость и ясность намерений привлекут нужные возможности. Финансовая и эмоциональная отдача станет ответом на ваши усилия, особенно если раньше вы отдавали больше, чем получали.

Скорпион

Наступает момент, когда ваши усилия в карьере начинают приносить плоды. Действуйте решительно, обновите резюме, сделайте важный звонок, продумайте бюджет. Один практичный шаг в нужном направлении может изменить финансовую ситуацию и повысить уверенность в собственных силах.

Рыбы

Энергия дня помогает отпустить прошлое. Если есть потребность выразить чувства, сейчас подходящее время. Даже если не будет диалога, акт освобождения принесёт облегчение. Поддержка приходит изнутри, через принятие и прощение. Это дает чувство завершённости и внутренней силы.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака получат знак свыше.

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