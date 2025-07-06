Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение силу 5 статьи НАТО.

"Двенадцатидневная война", как назвал её президент США Дональд Трамп, завершилась. Израильские и американские авиаудары по ядерным объектам Ирана отбросили иранскую атомную программу назад — возможно, на месяцы, возможно, на годы. Эксперты всё ещё спорят об этом, пишет Spiegel.

Теперь режим в Тегеране как никогда раньше стоит перед вопросом: стоит ли всё же строить ядерную бомбу? "Если у них появится возможность, они сделают всё, чтобы её реализовать", заявляет берлинский эксперт по Ближнему Востоку Гидо Штайнберг:

Сообщается, что Исламская Республика показала свою слабость и уязвимость и теперь ощущает экзистенциальную угрозу. Ирану необходимо заключить мир, в противном случае, по словам Трампа, последуют "куда более мощные атаки". С подобными угрозами Трамп уже выступал в свой первый президентский срок в адрес северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Но тот остался невозмутим: его страна уже обладает ядерным оружием.

Видео дня

Иран — возможно, крайний случай: но вопрос ядерного сдерживания волнует сегодня и другие страны, и не только авторитарные режимы вроде тегеранского, но и демократические государства — в том числе в Европе, говорится в материале.

Проблема ядерного оружия в мире

В апреле 2022 года, через несколько недель после нападения России на Украину, Минобороны РФ опубликовало кадры испытательного запуска межконтинентальной ракеты огромной мощности. Ракета "Сармат", на Западе также известная как "Сатана-2", является самой мощной в арсенале российских ядерных сил.

Её длина — почти 36 метров, вес — более 200 тонн. С дальностью до 18 000 километров она может достичь любой точки на Земле. Общая мощность её боеголовок, по утверждениям, превышает мощность атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму в 1945 году, примерно в 300 раз.

Кадры из ракетного центра Плесецк на северо-западе России сопровождались недвусмысленным посланием. Испытание "Сармата", по словам кремлевского диктатора Владимира Путина, должно было заставить задуматься "тех, кто в пылу агрессивной риторики пытается угрожать России". С тех пор российские пропагандисты предаются фантазиям об уничтожении европейских столиц ядерным оружием.

Европа долгое время могла чувствовать себя в относительной безопасности от таких угроз. Ведь и США обладают мощным ядерным арсеналом, а гарантия взаимной обороны, закреплённая в статье 5 устава НАТО, вот уже 76 лет является основой трансатлантического сдерживания. Американский "ядерный зонтик" до сих пор простирается над континентом.

Но останется ли так и дальше — вопрос серьезный, из-за политики Трампа.

С начала своего второго президентского срока он заставляет европейцев сомневаться: действительно ли президент США в крайнем случае применит ядерное оружие, если Россия после Украины нападёт на одну из стран НАТО? Остаётся ли в силе эта крайняя форма угрозы, которая когда-то не позволила "холодной войне" между США и СССР перерасти в "горячую"? Или Европе нужен "ядерный план Б" — на случай, если Трамп выберет иное "определение" статьи 5, отличное от первоначального.

В материале говорится, что, пока европейцы с неохотой начинают задаваться ядерным вопросом, мировая ядерная архитектура уже давно изменилась: к первоначальным пяти ядерным державам — США, России, Китаю, Франции и Великобритании — присоединились ещё четыре: Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея.

Все эти страны вовлечены в острые или пассивные конфликты, как это недавно показало противостояние между Пакистаном и Индией в мае. Обладание ядерным оружием само по себе уже не гарантирует безопасность — напротив, оно может усилить нестабильность саму по себе.

"Ядерную войну нельзя выиграть и нельзя вести" — к такому выводу пришли 40 лет назад президент США Рональд Рейган и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв. Но в риторике это табу было окончательно сломано после нападения России на Украину.

"Мир, в котором мы живём сегодня, сильно отличается от мира времён холодной войны. Впервые с 1991 года Европа снова всерьёз задумывается о ядерном сдерживании. Под угрозой со стороны России и без уверенности в американской защите, политики от Балтии до Португалии сталкиваются с экзистенциальным вопросом: что делать, если США больше не захотят нас защищать?", - говорится в материале.

Европа и необходимость в ядерном оружии

У Европы, по сути, есть четыре варианта.

Первый: Франция, оставшаяся после выхода Великобритании единственной ядерной державой в ЕС, расширяет своё ядерное сдерживание на весь континент.

Второй: Франция отказывается, и тогда Германия сама разрабатывает ядерное оружие и становится защитником Европы. По мнению дипломатов в Берлине, это не такой уж нереалистичный сценарий.

Третий: Европейцы не могут договориться ни о чём, и континент превращается в беспомощный геополитический "задний двор" США, России или Китая — худший из возможных вариантов.

Четвёртый — и крайне маловероятный: Через три с половиной года преемник Трампа восстановит старый мир, в котором США защищали Европу "почти бесплатно".

Другие новости о ядерном оружии

Ранее УНИАН сообщал, что Китай маскирует мобильный ядерный арсенал в камуфляж. Это можно считать визуальной демонстрацией военной мощи Пекина. Но и то, что КНР занимается усовершенствованием методов сокрытия своего арсенала.

Кроме того, В НАТО рассказали, откажутся ли США от ядерного сдерживания в Европе. "Иногда в прессе, в экспертной среде, в среде аналитических центров, возможно, есть основания говорить об этих вещах. И я думаю, что они несколько раздули из мухи слона", - заявил директор по ядерной политике НАТО Джим Стокс.

Вас также могут заинтересовать новости: