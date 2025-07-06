Заряд ракетами типа "Калибр", которыми российские оккупанты периодически наносят удары по Украине, зависит от типа ракетоносителя, а прошлый месяц стал рекордным по применению.
Об этом в эфире "Киев24" заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
По его словам, заряд зависит от обстоятельств и типа ракетоносителя. Например, есть надводные корабли, подводные, соответственно применяется разный процесс зарядки. В то же время, как отметил спикер, ракеты сами тоже нужно готовить, что является довольно сложным процессом. Как пояснил Плетенчук, основная часть логистики осталась у россиян в Крыму, но оккупанты активно используют "Калибры", находясь в Новороссийске.
"Как видите, в Новороссийске они тоже заряжают ракеты более года. И периодически их применяют. Прошлый месяц за долгое время стал рекордным...", - рассказал военный.
В частности после перебазирования определенной части Черноморского флота на базу в Новороссийск враг применял "Калибры" один раз в месяц, а в прошлом месяце - минимум четыре раза.
Плетенчук добавил, что ситуация в Черном и Азовском морях постоянно мониторится военными. По его словам, в Азовском море российские корабли не наблюдаются почти год, потому что оккупанты боятся возвращаться в эту акваторию из-за успешных действий ВМС Украины. В Черном море утром 6 июля было 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп который - до 8 единиц.
Что предвещает удары "Калибров"
Как писал УНИАН, Черноморский флот РФ наносит по Украине удары морскими крылатыми ракетами "Калибр" одновременно с российской авиацией. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, когда появляются сообщения о подготовке соответствующих самолетов противника, а в Черное море вышли ракетоносители, вероятно надо ожидать комбинированную атаку врага.
Военный пояснил, что единственная гарантия того, что враг не будет применять крылатые ракеты, это их уничтожение.