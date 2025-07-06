Украина применяет дроны этого типа уже более года.

Последние атаки российских "Шахедов" Украина отражает уже с помощью дронов-перехватчиков. И вряд ли россияне найдут способ нейтрализовать этот вид украинской противовоздушной обороны. Такое мнение в интервью "Новости.LIVE" высказал командир взвода перехватчиков БПЛА из 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Бецик".

"На данный момент эффективного противодействия нашим дронам-перехватчикам врагом не найдено. И я уверен, что и не найдут - мы найдем, как выкрутиться. Мы круглосуточно работаем над решениями в сфере перехвата. Враг здесь очень сильно отстает", - заявил он

"Бецик" также рассказал, что именно молодые бойцы с опытом видеоигр являются лучшими операторами дронов и именно они меняют ход войны. По его словам, 95% перехватов вражеских дронов выполняют бойцы в возрасте до 22 лет.

Видео дня

Дроны-перехватчики: что нужно знать

Как писал УНИАН, в начале лета прошлого года украинским военным удалось решить одну из самых больших проблем, которую им создавали россияне - нейтрализовать российские разведывательные дроны типа "крыло". В июне прошлого года украинские дронари начали систематически применять дроны-перехватчики для охоты на разведывательные беспилотники врага. Так россияне потеряли разведывательное преимущество на передовой, которое держали долгое время.

Россияне пытались противодействовать украинским дронам-перехватчикам различными способами. Например, устанавливали на них камеру заднего обзора, чтобы своевременно замечать дрона-охотника, или рисовали на крыльях своих дронов тактические знаки ВСУ и почему-то немецкие кресты времен Второй мировой войны, вероятно, надеясь, что украинские дронари решат, что это дружественный разведчик.

В конце концов никакие эти ухищрения не дали существенного результата. А теперь дроны-перехватчики приспособили и к охоте на "Шахеды".

Вас также могут заинтересовать новости: