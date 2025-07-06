Обе формы любви раскрывают не столько отношения с другими, сколько внутренние конфликты, отметил специалист.

Американский психолог Марк Треверс назвал две крайности в любви и их значение.

"Любовь бывает разной - по форме, глубине и интенсивности. Одни теряют голову от влюбленности, другие боятся любви до паралича. Первая крайность - так называемая любовная мания, когда чувства захлестывают, а страх потерять близкого становится навязчивым. Вторая - филофобия - глубокий, часто разрушительный страх перед любовью, мешающий строить настоящие отношения", - написал он в своей статье для Forbes.

По его словам, обе формы отражают крайние точки на эмоциональном спектре. И вот что они говорят о внутренней природе человека:

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Любовная мания. Человек становится чрезмерно собственническим, испытывает эмоциональные качели и постоянно боится быть брошенным. Такие люди жаждут подтверждения своей значимости, чувствуют неуверенность, и их эмоции колеблются от восторга до разрушительной ревности. Обычно они осознают, что отношения нестабильны, но продолжают поддаваться чувствам.

Филофобия. Для некоторых даже мысль о близких отношениях вызывает паническую реакцию. Это противоположность мании, когда, наоборот, хочется сбежать от эмоциональной близости. Это устойчивый, иррациональный страх влюбиться или вступать в эмоциональные связи. Это не просто сомнения, а сильная тревога, вызванная страхом быть уязвимым, часто уходящим корнями в детские травмы, отказ или брошенность. По сути, филофобия становится защитным механизмом от предполагаемой боли, но и мешает строить здоровые отношения.

"Обе формы любви раскрывают не столько отношения с другими, сколько наши внутренние конфликты. Любовная мания показывает страх быть покинутым, потребность в признании и безопасности. Филофобия - другой вид уязвимости: страх потерять контроль", - констатировал психолог.

Напомним, ранее психолог объяснил, как отличить любовь от отношений "по привычке".

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