Уровень поддержки Украины со стороны Германии, как и Европы в целом, не остановит войну, а лишь продлит ее, считает Рёпке.

Перед Германией, в частности перед канцлером Фридрихом Мерцом, стоит простая, но принципиальная дилемма: предоставить Украине достаточную военную помощь для эффективного сопротивления России или фактически капитулировать перед требованиями Кремля. Такое мнение на страницах издания BILD высказал военный обозреватель Юлиан Рёпке.

Он напомнил, что почти каждую ночь Россия выпускают по Украине огромное количество дронов и ракет. Так, в пятницу, 4 июля, была самая мощная за все время войны атака по Киеву. Кроме того, российские войска наступают в нескольких украинских областях, а российский диктатор Владимир Путин не скрывает, что хочет полностью захватить Украину.

"Наша военная реакция на все это, особенно после того, как США фактически вышли из игры, должна вызвать в Кремле приступы смеха", - считает Рёпке.

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Он отметил, что "пока в России перестраивают всю экономику и общество на военные рельсы, правительство Германии продолжает верить, что российскую агрессию можно сдержать чуть большей поддержкой здесь и несколькими миллионами евро там".

"Горькая правда в том, что уровень поддержки со стороны Германии, как и Европы в целом, не остановит войну, а лишь продлит ее. Со всеми ужасными последствиями для украинского гражданского населения, которые мы наблюдаем сейчас", - констатировал аналитик.

Именно поэтому, по его мнению, перед Мерцом и другими западными лидерами стоит простой выбор: дать наконец Украине возможность эффективно отражать российскую агрессию или капитулировать перед кремлевским диктатором.

"На самом деле выбор не такой уж и сложный. Германия тратит на оборону Украины всего 0,2% своего ВВП. Если бы это был хотя бы 1%, мы могли бы полностью компенсировать потерю поддержки США. Если бы к этому присоединились и другие страны Европы, у России не осталось бы ни малейшего шанса, и террор быстро закончился бы", - утверждает Рёпке.

В конце он задает вопрос: почему между политическими заявлениями и реальными действиями Германии в отношении Украины такая пропасть, мол, выбор же прост - бороться или капитулировать.

Помощь Германии Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Германия хочет купить Patriot и ракеты для Украины и ведет с США переговоры об этом. По словам спикера немецкого правительства Стефана Корнелиуса, существуют "различные способы" удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне. Он подтвердил, "что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные дискуссии".

Также недавно стало известно, что Германия профинансирует производство 500 дальнобойных дронов для Украины на самолете Ан-196 "Лютый". По данным СМИ, представители правительства Германии подписали соответствующий договор. Источники в силовых структурах Германии рассказали журналистам, что в ближайшие месяцы дроны уже будут готовы к использованию. Ожидается, что Украина сможет наносить ими удары по целям вглубь территории РФ.

Кроме того, стало известно, BILD опубликовал список оружия, которое якобы Украина просит у немецкого правительства. В нем - средства противовоздушной обороны, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы.

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