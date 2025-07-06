'Украинская Катрин Денев': Ольга Сумская показала себя 17 лет назад на редких кадрах

Снимал актрису французский фотограф украинского происхождения Юрий Белак.

Известная украинская актриса, 58-летняя Ольга Сумская показала, как выглядела 17 лет назад на одной из своих любимых фотосессий.

"2008 год, Без фотошопа", - отметила она в подписи к опубликованным в Instagram подборке снимков.

По словам актрисы, снимал ее французский фотограф украинского происхождения Юрий Белак.

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На фото Сумская позирует на фоне черного полотна и белого пола. На ней корсет металлического оттенка с глубоким декольте, высокие черные сапоги на каблуке. Волосы распущены, уложены пышными локонами.

В комментариях пользователи не скупились на комплименты: "Это в молодости? Или сейчас? Вы не стареете просто", "Всегда была и остаетесь эталоном красоты. Чистая украинская красота", "Огонь огненный. Браво! Украинские женщины самые красивые!", "Госпожа Олечка невероятная!", "Роскошная красавица", "Оля, ты пожар", "Украинская Катрин Денев", "Самая красивая женщина - это украинка", "Шикарные фото! Оля – вы богиня!".

Напомним, ранее Ольга Сумская показала, как выглядела 42 года назад.

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