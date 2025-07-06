Предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет.

В Кременчуге враг попал по районному ТЦК и СП.

"Сегодня, 6 июля около 9:35 враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг, Полтавской области. В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Telegram.

По данным Сухопутных войск, предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

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Что известно об ударах врага, в частности по зданиям ТЦК

Как сообщал УНИАН, на днях Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о запрете скопления военных и техники в учебных центрах и других местах во избежание потерь при воздушных атаках врага. В частности на полигонах должны быть укрытия, а реакция на угрозу удара мгновенной.

Этому предшествовали удары врага по ряду соответствующих объектов в разных регионах Украины. Только в течение июня россияне несколько раз ударили по полигонам и учебным центрам Вооруженных сил Украины, в результате чего были погибшие и раненые.

На днях начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталий Саранцев заявил, что Россия начала практиковать удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с целью сорвать процесс мобилизации в Украине.

3 июня, по его словам, во время атаки РФ на Полтавщину там зафиксировано два попадания: одно из них на территорию городского ТЦК и СП, второе - на территорию областного ТЦК и СП. Как подчеркнул Саранцев, это была целенаправленная атака на эти объекты.

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