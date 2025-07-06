Рыженко отметил, что россияне все еще способны запускать "Калибры" по Украине.

Одна треть боевого ядра Черноморского флота РФ была уничтожена. Благодаря этому десантная операция россиян стала фактически невозможной. Об этом заявил капитан первого ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире "Украинского Радио".

У эксперта спросили, какова сейчас боеспособность Черноморского флота РФ. Он отметил, что цифра, которую предоставил Генштаб ВСУ, является точной.

"Речь идет о том, что 28 кораблей были повреждены и уничтожена одна подводная лодка. Таким образом, одна треть боевого ядра Черноморского флота действительно была уничтожена. Причем из этого половина - большие десантные корабли", - поделился Рыженко.

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Капитан первого ранга запаса добавил, что у россиян есть новое боевое ядро Черноморского флота, которое расположено в Новороссийске. Также есть часть кораблей Каспийской флотилии.

"В сумме они могут нанести залп около 100 ракет "Калибр" по Украине. И они сейчас периодически наносят удары как часть комбинированных ударов с воздуха, но "Калибров" сейчас немного - может, до десятка в одном залпе. Таких массированных применений сейчас нет, но угроза остается. Многие запускали информационные слухи о якобы взятии россиянами Одессы. Сейчас нет операционных условий для того, чтобы это сделать России. Ни на суше, ни на море", - рассказал эксперт.

Рыженко считает, что Украина сейчас лучше готова к тому, чтобы отбивать подобные удары россиян. Тем не менее он подчеркнул, что главная проблема для нашей страны сейчас заключается в отсутствии свободного судоходства, в то время как существующий коридор ограничен.

"Поэтому по важности для Украины как государства - это первая задача, над которой должны работать ВМС и Силы обороны. И, конечно, освобождение оккупированных территорий, побережья и водных акваторий", - добавил эксперт.

Черноморский флот РФ - другие новости

Ранее обозреватель оборонных новостей 19FortyFive, разведывательный аналитик Исаак Зейтц заявил, что во время войны против Украины российский Черноморский флот утратил большую часть своего былого престижа. По его словам, многие эксперты списали Черноморский флот РФ как грозную боевую силу.

Кроме того, офицер спецназа армии США Стив Балестриери говорил о том, что российский Черноморский флот потерпел сокрушительное поражение от Украины. Он отметил, что Киеву удалось это сделать даже без собственных кораблей.

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