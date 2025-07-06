Федиенко подчеркнул, что базовая общевоенная подготовка не является инструментом набора на военную службу.

Базовая общевоенная подготовка (БОВП) важна для студентов, особенно для тех, кто проходит военные кафедры и в будущем получит звание младшего офицера. Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире "Київ24".

"Я видел постановления Кабинета Министров Украины по поводу обязательной базовой общевоенной подготовки... Там нет ничего сложного. Ее немного расширили три месяца назад - добавили, насколько помню, навыки управления дронами. Это аргументировалось тем, что россияне уже преподают такое в своих школах детям и подросткам. Поэтому сейчас не вижу с этим никаких проблем", - сказал он.

Федиенко напомнил, что с 1 сентября 2025 года согласно принятым Верховной Радой изменениям в закон "О воинской обязанности и военной службе" в украинских высших учебных заведениях введут базовую общевойсковую подготовку. Мужчины должны будут пройти ее вместо срочной службы. Это касается украинцев в возрасте от 18 до 25 лет, признанных военно-врачебными комиссиями пригодными к военной службе.

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Также нардеп предположил, что БОВП будет обязательной именно для студентов, потому что с ними проще работать.

"Студенты все собраны в одном месте. С ними проще работать с точки зрения охвата определенной аудитории", - добавил он.

Федиенко подчеркнул, что учебные заведения самостоятельно решают, когда именно проводить БОВП для студентов. Он отметил, что это не инструмент набора на военную службу, а часть образовательного процесса.

Нардеп считает, что БОВП позволяет обеспечить безопасность граждан, давая им возможность научиться справляться с экстренными ситуациями.

Станет ли курс базовой военной подготовки необязательным для студентов

Ранее в Министерстве образования и науки Украины заявили, что вопрос о том, будет ли курс базовой общевоенной подготовки необязательным для студентов, пока остается открытым. В ведомстве отметили, что все зависит от принятия закона - его финального текста.

В МОН подчеркнули, что в законопроекте, которым вводится дисциплина "Основы национального сопротивления" вместо базовой общевоенной подготовки предусмотрено, что она будет обязательной для всех студентов второго года обучения в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования.

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