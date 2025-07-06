Запахи, которых боятся мухи, тем временем наполнят ваш дом приятным ароматом.

Мухи и другие насекомые - неотъемлемый атрибут лета. Они пытаются проникнуть внутрь нашего дома, и, к сожалению, это им часто удается, ведь невозможно в теплое время плотно закрыть все окна и двери. Применять химические спреи в доме - не лучший вариант. Поэтому издание Express предлагает натуральные средства, которые не просто прогонят вредителей, но и украсят помещение и наполнят его непревзойденным ароматом.

Эксперты Perfect Plants назвали четыре растения с приятным ароматом, которые отпугивают не только мух, но и других насекомых.

Базилик

Базилик - самое распространенное растение, отпугивающее мух. В своем составе он имеет натуральные масла, запаха которых не терпят насекомые.

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"Горшок базилика вкусный не только в соусе песто, салатах, супах, рыбе и пасте, но и наполняет вашу комнату свежим и чистым ароматом. Более того, летающие насекомые, как правило, держатся подальше от аромата листьев, поскольку они его не переносят", - заверили профессионалы.

Чтобы мухи не приближались к открытому окну, достаточно горшки с базиликом расставить на подоконнике и, каждый раз проходя мимо, шевелить листьями, чтобы он выделял в воздух свой насыщенный запах.

Лаванда

Чтобы защитить свой дом от насекомых, вы можете держать в нем лаванду в разном виде. Лучше всего она выглядит, когда цветы только распускаются. Но даже увядшие цветы не теряют ценности. Вы можете сделать лавандовые мешочки с сухими цветами и развесить их в доме, положить в шкаф. Такие простые средства могут помочь отпугнуть моль и других насекомых.

Мелисса

Листья мелиссы имеют характерный лимонный аромат, и хотя ее белые цветы привлекают пчел, листья, как правило, держат других насекомых на расстоянии.

Занесите немного мелиссы в свой дом и пошевелите листьями для полного эффекта. Аромат мелиссы для людей божественный, но не для мух и комаров.

Мята

Свежий запах мяты отпугивает любых мух, которые к ней подлетают. К тому же это растение хорошо растет в помещении, если его достаточно поливать.

Ранее УНИАН рассказывал, как избавиться от ос вокруг своего дома. Как рассказали специалисты, мята - отличное средство для отпугивания ос и шершней. Вы можете посадить ее в своем саду или в горшках вокруг дома. Сильный запах мяты будет держать вредителей как можно дальше от дома.

Если же высадить мяту в саду, то также можно отпугнуть и других вредителей, таких как крысы и муравьи. Для этого держите растение в местах, где обычно они собираются.

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