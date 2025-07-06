В его честь провели большую церемонию.

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама заявил, что надеется прожить более 130 лет, то есть по меньшей мере еще четыре десятилетия.

Как передает агентство Reuters, это заявление прозвучало на церемонии, посвященной его 90-летию. Тысячи верующих из разных стран мира собрались в горном городке Дхарамшала на севере Индии, чтобы принять в ней участие. Далай-лама заверил их, что после смерти перевоплотится в духовного главу веры:

"До сих пор мне удавалось достаточно хорошо служить Буддхадхарме и жителям Тибета. И все же, я надеюсь прожить более 130 лет. Мы потеряли нашу страну и живем в изгнании в Индии, но я смог принести много пользы. Поэтому, живя здесь, в Дхарамшале, я намерен служить существам и дхарме столько, сколько смогу".

Журналисты напоминают, что зимой он говорил им, что может дожить до 110 лет. Он уже является самым старым по возрасту главой в истории тибетского буддизма. "Глядя на многочисленные пророчества, я чувствую, что имею благословение Авалокитешвары. До сих пор я делал все, что мог. По крайней мере, я надеюсь прожить еще 30 или 40 лет", - добавил он во время церемонии.

Видео дня

Что известно о Далай-ламе

Далай-лама - это титул духовного лидера тибетского буддизма. Считается воплощением сострадания и перевоплощением бодхисаттвы Авалокитешвары - существа, которое решило не достигать нирваны, пока все живые существа не освободятся от страданий.

14-й Далай-лама Тенцзин Гятцо родился в 1935 году в Тибете. Его признали как реинкарнацию предыдущего Далай-ламы в возрасте двух лет.

В 1959 году после неудачного восстания против китайских властей он эмигрировал в Индию, где живет до сих пор.

Он не является политическим лидером Тибета с 2011 года, когда передал власть избранному правительству в изгнании, но остается духовным авторитетом.

Вас также могут заинтересовать новости: