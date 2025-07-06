Многие считают, что зарядный порт нужен только для того, чтобы заряжать телефон, но это не так.

Большинство из нас считает, что разъём зарядки смартфона нужен только для того, чтобы не села батарея в самом телефоне. Но на самом деле этот маленький порт куда мощнее, чем вы думаете. Если знать, что в него подключить — ваш телефон сможет намного больше, чем вы ожидаете, пишет MakeUseOf.

Флешки и внешние диски

Когда память телефона переполнена тысячами фотографий, тяжёлыми видео или какими-либо другими файлами, проще всего подключить флешку или внешний диск и перенести данные туда. Это также удобно, если вы хотите быстро посмотреть, прочитать или послушать что-то без передачи файлов или облачных сервисов.

Всё, что вам нужно — это OTG-адаптер (On-The-Go) или, если ваш телефон поддерживает, флешку с USB-C.

Видео дня

Многие современные флешки уже имеют разъёмы USB-A и USB-C. Если у вас телефон с USB-C, просто подключите флешку напрямую. Для iPhone с разъёмом Lightning потребуется флешка с Lightning-разъёмом (например, SanDisk iXpand) или адаптер Lightning-to-USB.

С внешними дисками чуть сложнее. Большинство таких дисков питаются от самого телефона, поэтому мощности вашего телефона может не хватить. Лучше использовать внешние диски с отдельным питанием или подключать их через активный USB-хаб.

Перед подключением убедитесь, что носитель отформатирован в FAT32 или exFAT — эти форматы читаются большинством смартфонов.

Игровые контроллеры

Играть на смартфоне — весело, но сенсорное управление далеко не всегда удобно. К счастью, можно подключить геймпад напрямую к телефону через зарядный порт. Подойдут контроллеры от Xbox или PlayStation — главное, иметь нужный кабель и, возможно, OTG-адаптер.

Есть также мобильные контроллеры, которые крепятся прямо к телефону.

Современные телефоны обычно сразу распознают контроллеры, но убедитесь, что игра их поддерживает.

Клавиатуры и мыши

Хотите превратить телефон в мини-компьютер? Подключите клавиатуру и мышь — это сделает работу с текстами, письмами и таблицами куда удобнее. С помощью адаптера USB-C или Lightning можно использовать проводные устройства.

Большинство USB-клавиатур и мышей распознаются сразу. Если порт один, используйте активный USB-хаб, чтобы подключить сразу несколько устройств. Альтернатива — беспроводной комплект с общим USB-приёмником.

Ethernet-кабели

Если нет Wi-Fi или он нестабилен, можно подключить Ethernet-кабель и получить надёжный проводной интернет.

Понадобится адаптер USB-C-to-Ethernet (для Android и новых iPhone). Для старых моделей iPhone — адаптер Lightning-to-Ethernet. Телефон должен сам распознать подключение и использовать его в приоритете.

Проекторы

Многие смартфоны умеют передавать видео через USB-C благодаря технологии DisplayPort Alt Mode. Это значит, что можно подключить проектор через адаптер USB-C-to-HDMI (или VGA). Экран телефона будет автоматически отображаться на проекторе.

Для старых iPhone используйте адаптер Lightning Digital AV Adapter. Если у телефона micro-USB, понадобится адаптер MHL-to-HDMI (но результат может быть нестабильным).

Фотоаппараты (DSLR)

Можно быстро передать фото и видео с камеры на телефон, подключив её через USB-C или Lightning-адаптер. Подключите кабель, совместимый с вашей камерой, и перенесите файлы для редактирования и публикации без компьютера. Убедитесь, что камера включена и поддерживает режим передачи данных по USB.

На Android такие камеры распознаются автоматически, на iPhone — через приложение "Фото".

Принтеры

Иногда нужно распечатать документ прямо с телефона — например, файл из WhatsApp или электронной почты.

Если у вас есть адаптер, большинство принтеров распознаются сразу. Однако полезно иметь фирменное приложение для принтера или стороннее (например, PrinterShare или NokoPrint для Android и iOS). На iPhone также подойдёт AirPrint-совместимый принтер с поддержкой USB — отличная альтернатива беспроводной печати.

MIDI-контроллеры и аудиоинтерфейсы

Если вы занимаетесь музыкой, приятно знать, что ваш телефон справится с подключением студийной техники. Подключите контроллер через OTG-адаптер и запустите приложение (GarageBand, BandLab, FL Studio и др.). Некоторые приложения распознают контроллер автоматически, другим понадобится настройка вручную.

С аудиоинтерфейсами всё аналогично. Большинство моделей от Focusrite, PreSonus и Behringer работают сразу, но иногда потребуются дополнительные адаптеры и активный USB-хаб.

Внешние микрофоны

Есть несколько способов подключить внешний микрофон. Проще всего — использовать микрофон с USB-C или Lightning. Такие устройства автоматически заменяют встроенный микрофон телефона. Примеры: Mini Mic Pro, HEHOTTC M2, GoorDik Lavalier.

Если у вас микрофон с разъёмом 3.5 мм, подключить его тоже можно, но потребуется адаптер: Lightning-to-3.5 mm для iPhone или USB-C-to-3.5 mm для Android. Важно: убедитесь, что адаптер поддерживает вход, а не только выход (некоторые дешёвые адаптеры работают только как наушники).

Телевизоры и мониторы

Подключение к телевизору или монитору работает так же, как и к проектору. Главное — чтобы ваш телефон поддерживал DisplayPort Alt Mode.

Устройства Samsung поддерживают режим DeX — он превращает интерфейс телефона в десктоп, позволяя открывать окна, перетаскивать файлы и использовать телефон как полноценный ПК. Добавьте Bluetooth-клавиатуру и мышь — и у вас будет мини-компьютер прямо в кармане.

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