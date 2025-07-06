Большинство из нас считает, что разъём зарядки смартфона нужен только для того, чтобы не села батарея в самом телефоне. Но на самом деле этот маленький порт куда мощнее, чем вы думаете. Если знать, что в него подключить — ваш телефон сможет намного больше, чем вы ожидаете, пишет MakeUseOf.
Флешки и внешние диски
Когда память телефона переполнена тысячами фотографий, тяжёлыми видео или какими-либо другими файлами, проще всего подключить флешку или внешний диск и перенести данные туда. Это также удобно, если вы хотите быстро посмотреть, прочитать или послушать что-то без передачи файлов или облачных сервисов.
Всё, что вам нужно — это OTG-адаптер (On-The-Go) или, если ваш телефон поддерживает, флешку с USB-C.
Многие современные флешки уже имеют разъёмы USB-A и USB-C. Если у вас телефон с USB-C, просто подключите флешку напрямую. Для iPhone с разъёмом Lightning потребуется флешка с Lightning-разъёмом (например, SanDisk iXpand) или адаптер Lightning-to-USB.
С внешними дисками чуть сложнее. Большинство таких дисков питаются от самого телефона, поэтому мощности вашего телефона может не хватить. Лучше использовать внешние диски с отдельным питанием или подключать их через активный USB-хаб.
Перед подключением убедитесь, что носитель отформатирован в FAT32 или exFAT — эти форматы читаются большинством смартфонов.
Игровые контроллеры
Играть на смартфоне — весело, но сенсорное управление далеко не всегда удобно. К счастью, можно подключить геймпад напрямую к телефону через зарядный порт. Подойдут контроллеры от Xbox или PlayStation — главное, иметь нужный кабель и, возможно, OTG-адаптер.
Есть также мобильные контроллеры, которые крепятся прямо к телефону.
Современные телефоны обычно сразу распознают контроллеры, но убедитесь, что игра их поддерживает.
Клавиатуры и мыши
Хотите превратить телефон в мини-компьютер? Подключите клавиатуру и мышь — это сделает работу с текстами, письмами и таблицами куда удобнее. С помощью адаптера USB-C или Lightning можно использовать проводные устройства.
Большинство USB-клавиатур и мышей распознаются сразу. Если порт один, используйте активный USB-хаб, чтобы подключить сразу несколько устройств. Альтернатива — беспроводной комплект с общим USB-приёмником.
Ethernet-кабели
Если нет Wi-Fi или он нестабилен, можно подключить Ethernet-кабель и получить надёжный проводной интернет.
Понадобится адаптер USB-C-to-Ethernet (для Android и новых iPhone). Для старых моделей iPhone — адаптер Lightning-to-Ethernet. Телефон должен сам распознать подключение и использовать его в приоритете.
Проекторы
Многие смартфоны умеют передавать видео через USB-C благодаря технологии DisplayPort Alt Mode. Это значит, что можно подключить проектор через адаптер USB-C-to-HDMI (или VGA). Экран телефона будет автоматически отображаться на проекторе.
Для старых iPhone используйте адаптер Lightning Digital AV Adapter. Если у телефона micro-USB, понадобится адаптер MHL-to-HDMI (но результат может быть нестабильным).
Фотоаппараты (DSLR)
Можно быстро передать фото и видео с камеры на телефон, подключив её через USB-C или Lightning-адаптер. Подключите кабель, совместимый с вашей камерой, и перенесите файлы для редактирования и публикации без компьютера. Убедитесь, что камера включена и поддерживает режим передачи данных по USB.
На Android такие камеры распознаются автоматически, на iPhone — через приложение "Фото".
Принтеры
Иногда нужно распечатать документ прямо с телефона — например, файл из WhatsApp или электронной почты.
Если у вас есть адаптер, большинство принтеров распознаются сразу. Однако полезно иметь фирменное приложение для принтера или стороннее (например, PrinterShare или NokoPrint для Android и iOS). На iPhone также подойдёт AirPrint-совместимый принтер с поддержкой USB — отличная альтернатива беспроводной печати.
MIDI-контроллеры и аудиоинтерфейсы
Если вы занимаетесь музыкой, приятно знать, что ваш телефон справится с подключением студийной техники. Подключите контроллер через OTG-адаптер и запустите приложение (GarageBand, BandLab, FL Studio и др.). Некоторые приложения распознают контроллер автоматически, другим понадобится настройка вручную.
С аудиоинтерфейсами всё аналогично. Большинство моделей от Focusrite, PreSonus и Behringer работают сразу, но иногда потребуются дополнительные адаптеры и активный USB-хаб.
Внешние микрофоны
Есть несколько способов подключить внешний микрофон. Проще всего — использовать микрофон с USB-C или Lightning. Такие устройства автоматически заменяют встроенный микрофон телефона. Примеры: Mini Mic Pro, HEHOTTC M2, GoorDik Lavalier.
Если у вас микрофон с разъёмом 3.5 мм, подключить его тоже можно, но потребуется адаптер: Lightning-to-3.5 mm для iPhone или USB-C-to-3.5 mm для Android. Важно: убедитесь, что адаптер поддерживает вход, а не только выход (некоторые дешёвые адаптеры работают только как наушники).
Телевизоры и мониторы
Подключение к телевизору или монитору работает так же, как и к проектору. Главное — чтобы ваш телефон поддерживал DisplayPort Alt Mode.
Устройства Samsung поддерживают режим DeX — он превращает интерфейс телефона в десктоп, позволяя открывать окна, перетаскивать файлы и использовать телефон как полноценный ПК. Добавьте Bluetooth-клавиатуру и мышь — и у вас будет мини-компьютер прямо в кармане.
Другие интересные новости о наших смартфонах
Ранее УНИАН сообщал, как охладить перегревшийся смартфон и не превратить его в "кирпич. Способов это сделать достаточно. Поэтому важно ознакомиться с каждым из них.
Кроме того, Apple показала, как тестирует iPhone на прочность. Можно увидеть, что всего смартфоны проходят четыре категории тестов. Один из которых - при использовании воды под большим напором.