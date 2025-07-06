Президент Украины заявил, что этот пакет санкций должен сильно ударить по России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании нового санкционного пакета против России. По его словам, он отличается от предыдущих, являясь "особенным".

"Это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности криптовалютным. Санкции по представлению Национального банка Украины", - заявил он в Telegram. К тому же, этот санкционный пакет синхронизирован с партнерами Украины.

По словам Зеленского, только через одну компанию, которая уже находится в этом санкционном списке, российские оккупанты смогли провести миллиарды долларов — в основном для военных нужд, для промышленности.

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