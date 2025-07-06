Пострадавшие украинцы госпитализированы в местные больницы.

В Венгрии украинский автобус потерпел дорожно-транспортное происшествие. На борту находилось 17 несовершеннолетних украинцев. Двое из них тяжело травмированы, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В частности, по сообщению консульского отдела Посольства Украины в Венгрии 6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинской регистрации.

Дипломаты посольства Украины сразу выехали на место происшествия.

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"В результате аварии 19 человек пострадали, из них 17 человек несовершеннолетние граждане Украины. По меньшей мере двое несовершеннолетних граждан получили тяжелые травмы. Пострадавшие госпитализированы в местные больницы", - отметили в МИД.

В то же время остальным 49 пассажирам пока обеспечено временное расположение и завтрак.

Посольство Украины в Венгрии находится на постоянном контакте с компетентными органами Венгрии и медицинскими учреждениями, в которые госпитализировали граждан Украины. Дело находится на особом контроле учреждения.

ДТП с украинцами за границей - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Румынии в ночь на 30 июня вблизи города Бакэу автобус с 60 украинцами попал в аварию. Он двигался по маршруту Украина - Болгария. Также в ДТП пострадал микроавтобус с румынской регистрацией (в транспортном средстве находилось 5 граждан Румынии).

В результате столкновения один человек погиб (гражданка Румынии), трое - получили ранения различной степени тяжести (одна гражданка Украины и двое граждан Румынии).

Также стало известно, что 4 июля под Берлином перевернулся автобус, на борту находились 54 пассажира, включая граждан Украины. Всего 31 человек получил травмы, из них 25 - легкие, а еще шестеро - тяжелые. Отмечалось, что на месте ДТП работали спасатели, вертолеты и полиция. Автобус подняли с помощью двух кранов. Причины происшествия сейчас выясняются.

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