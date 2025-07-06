Усиление дальнобойных возможностей Украины приближает завершение войны РФ, отметил президент.

Усиление дальнобойных возможностей Украины приближает завершение войны, развязанной Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам, распространенном в его Telegram-канале.

По словам главы государства, он заслушал доклады о ситуации на фронте, в частности от главкома Александра Сырского, а также говорили о защите от российских дальнобойных ударов и нашей дальнобойной работе.

"Я благодарен каждому нашему украинскому воину за меткость и за умение достичь даже очень отдаленных районов в России. Совместная работа Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, наших разведок - все, что добавляет Украине дальнобойных возможностей, помогает нам приближать завершение этой войны", - подчеркнул он.

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Зеленский сообщил, что в целом готовятся новые решения, новые договоренности с партнерами, которые сделают Украину сильнее и в обороне, и в восстановлении.

"Следующая неделя будет во многом посвящена именно восстановлению Украины - новым соглашениям с партнерами, а также во многом - восстановлению справедливости", - сказал президент.

Дальнобойные возможности Украины

Как сообщал УНИАН, Украина пытается уничтожать военные объекты в РФ, а также мощности, обеспечивающие фронт. Для этого активно применяет, в частности, средства поражения собственного производства.

Долгое время страны-союзники ограничивали использование своего дальнобойного оружия, которое предоставлялось Украине. По этому поводу президент Зеленский неоднократно обращался к лидерам стран с просьбой предоставить разрешение на удары вглубь страны-оккупанта. Он подчеркивал, что "важно, чтобы партнеры убрали барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как этого требует ход войны".

По словам Зеленского, дальнобойность для Сил обороны Украины - "это ответ на все наиболее важные, на все наиболее стратегические вопросы этой войны". Он подчеркивал, что смелость наших воинов, стойкость наших боевых бригад компенсирует дефицит необходимых решений от партнеров. Украина смогла бы надежно лишить оккупанта любой возможности продвигаться, сеять руины, если бы украинская дальнобойность была достаточной, заявлял Зеленский.

В мае этого года Великобритания, Франция, Германия и США отменили ограничения на дальнобойное оружие, которое передали Украине. Об этом сообщал канцлер Германии Фридрих Мерц.

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