С 8 по 14 сентября на границах северных областей Украины запланированы совместные учения армий РФ, Беларуси и других стран ОДКБ.

Члены путинской ЧВК "Вагнер" готовят наемников Лукашенко из "ГардСервис" к диверсиям на территории Украины, привезли форму украинских военных – пиксельный хаки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

Журналистам удалось узнать о работе такого тренировочного лагеря. По сообщению СМИ, "вагнеровцы" тренируют беларуских бойцов уже месяц.

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Частное охранное предприятие "ГардСервис", связанное с режимом Лукашенко, появилось в июне 2020 года – незадолго до президентских выборов в Беларуси и последовавших протестов. Его сотрудникам "указом" диктатора разрешили применять огнестрельное оружие.

"Вагнеровцы" проводят занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, тактической медицине. Им раздали ручные противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы на станке и пулемёты Калашникова. На территорию Украины наемников планируют забрасывать в составе ДРГ", - говорится в материале.

С 8 по 14 сентября на границах северных областей Украины запланированы совместные учения армий РФ, Беларуси и других стран ОДКБ.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне не отказались от намерений захватить Донбасс, теперь они хотят выйти на админграницу Донецкой области до 15 сентября.

На востоке ВС РФ сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение. Также противник ведет бои, чтобы не потерять логистические маршруты в Харьковской области.

Вместе с тем на юге продолжается контрнаступление ВСУ. За сутки была подтверждена ликвидация более 100 оккупантов. На Южнобугском направлении был отбит штурм русских вблизи Потемкиного.

В связи с большими потерями, в частности регулярным уничтожением логистических путей, Россия перебрасывает через понтоны в Херсонскую область дополнительную технику и личный состав.

Появилась информация, что россияне перегруппировываются и перебрасывают дополнительные войска на Донбасс и в Запорожскую область - для возобновления наступления.

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