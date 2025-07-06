Солдат на передовой и аналитиков возмущает безответственность военного руководства.

Украина меняет подход к строительству инженерно-фортификационных укреплений по мере того, как меняется тактика действий российского агрессора. Но главной проблемой украинцев остается организационный беспорядок и системная безответственность тех, кто должен бы за это отвечать. Об этом пишет Politico со ссылкой на военных экспертов и самих бойцов на передовой.

Уже несколько месяцев назад Россия почти полностью отказалась от классической тактики наступления бронетанковыми кулаками и перешла к тактике просачивания малыми пехотными группами при активной поддержке дронов. В таких условиях классические оборонительные позиции с опорными пунктами ротного и батальонного уровня (на 100-500 солдат) тоже потеряли актуальность. Кроме того, Силам обороны не хватает пехоты, чтобы удерживать такие огромные опорные пункты.

Поэтому Украина перешла к сооружению малых опорных пунктов (на 20-50 бойцов или даже меньше), которые лучше замаскированы, а потому не будут заранее разбиты российской артиллерией и КАБами.

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Украинское высшее командование уверяет, что строительство укреплений идет хорошо, а большая часть запланированного уже построена. Но аналитики и солдаты другого мнения, пишет Politico.

"То, что происходит в Сумской и Харьковской областях, - это бардак. Почти никто не знает, кто за что отвечает и кто должен контролировать процесс. Мы всегда ждем до последнего момента", - говорит о ситуации с укреплениями соучредитель DeepState Роман Погорелый.

Он в частности раскритиковал бессистемный подход военного руководства к укреплению обороны на этих направлениях.

"Например, в селе Юнаковка на Сумщине мы увидели горы "зубов дракона", просто оставленных там. В некоторых местах есть окопы, но потом ничего нет в лесной местности, где они должны быть, а потом снова окопы. Я бы хлопнул по рукам тех, кто отвечает за такой подход", - сказал Погорелый.

Тактика российской армии сегодня заключается именно в том, чтобы искать такие щели между укрепленными участками и просачиваться в них. Эта тактика агрессора не является секретом для украинцев, говорится в публикации.

"Если [россияне] увидят, что ваше подразделение хорошо окопалось, они атакуют соседние подразделения. Россияне наступают везде, выискивают слабые и проблемные места, они знают их все. И как только они находят эти места, они немедленно сосредотачивают там свои ресурсы и войска и начинают пробивать. И именно тогда наша оборона, к сожалению, начинает разрушаться", - рассказал на условиях анонимности украинский солдат.

Особенно украинских бойцов возмущает тот факт, что командование пренебрегло возможностью надежно укрепить приграничье Сумщины, когда ВСУ контролировали большие территории Курской области и военные инженеры могли более-менее спокойно обустроить линию обороны у границы.

"Мы дали время подготовить пограничную территорию к российскому нападению. Но они вряд ли использовали его со 100-процентной эффективностью", - сказал украинский солдат Артем Карякин.

По его словам, местные гражданские власти и военные инженеры начали копать блиндажи в приграничной зоне и устанавливать первые "зубы дракона" только после отступления украинских войск с Курщины.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российское командование планирует завершить окружение Покровска в ближайшие месяцы. Для этого россияне пытаются обойти укрепленную оборонительную линию ВСУ с запада - через Днепропетровскую область.

Также мы рассказывали, что Силы обороны постепенно улучшают взаимодействие между различными подразделениями и различными родами войск. До сих пор это было одним из главных проблемных мест украинской армии.

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