Вагоны с боеприпасами были отправлены на донецкое и Херсонское направления.

В октябре Россия с Беларуси вывезла почти 30 вагонов с боеприпасами для усиления российских оккупационных войск в войне против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов рассказал во время онлайн-брифинга.

Он сказал, что в пределах Волынской, Ривненской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей обстановка характеризуется как стабильная и контролируемая.

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"Военно-политическое руководство Беларуси продолжает оказывать помощь агрессору в войне против Украины. По полученной информации, в рамках двусторонней договоренности, в настоящее время продолжается работа группы офицеров южного военного округа вооруженных сил страны-агрессора с целью отбора и последующего перемещения для нужд агрессора автомобильных шин, узлов, агрегатов и других запасных частей к бронетехнике противника. Работа продолжается на белорусских складах, базах и арсеналах", - заявил Громов.

"Кроме того, с начала октября из белорусских арсеналов хранения ракет и боеприпасов направлено к оккупационным войскам в Донецкой и Херсонский направление почти 30 вагонов с боеприпасами", - отметил ГРомов.

Он добавил, что всего с начала полномасштабной агрессии с территории Беларуси было отправлено 26 эшелонов общим количеством почти 250 вагонов и весом более 10 тыс тонн.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке Украины. С 1 октября ВСУ освободили уже 29 населенных пунктов в Херсонской области.

Британская разведка отмечает успехи украинских войск на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу Днепра. Однако пока это не угрожает оборонительным позициям оккупантов.

В то же время, по мнению аналитиков Института изучения войны, украинцы движутся в сторону Луганской области.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 61 330 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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