7 июля по новому календарю в украинской церкви вспоминают подвиги Иова и Феодосия Манявских, основателя и подвижника украинского Афона. О традициях и приметах даты и что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - в материале.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- Что можно и чего нельзя делать сегодня
- Приметы 7 июля о погоде и урожае
Какой сегодня церковный праздник в Украине
7 июля православные вспоминают преподобных Иова и Феодосия Манявских.
Иов Княгиницкий был родом из Тысменицы на Прикарпатье. Его семья была зажиточной, он получил образование в монастырской школе Унева и Острожской академии. Там Иван (так звали Иова в миру) сначала был преподавателем, но потом решил стать монахом.
Наслушавшись рассказов афонских монахов, он и сам отправился на святую гору Афон, где и принял постриг с именем Иезекииль. В 1598 году он вместе с другими братьями приехал к себе домой, чтобы собирать милостыню и остался укреплять православную веру после Брестской унии. Иезекииль возродил монашескую жизнь в Уневе, Дермане и Угорнице и под именем Иов принял схиму.
В 1606 году Иов поселился под Карпатами, возле Краснополя - "в кусте под смереками". Постепенно вокруг него собралось братство и присоединился его племянник Феодосий. Он и стал первым игуменом Манявского скита - одного из самых известных монастырей "украинского Афона". Иов благословил Феодосия быть пастырем и наставником обители, а сам помогал ему. Так Иов и Феодосий заложили традицию строгого монашества, прославив Манявский скит на всю Украину.
Какой православный праздник сегодня отмечают еще:
- почитают преподобного Фому, что в Малеи;
- преподобного Акакия, о котором повествуется в Лествице;
- мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа;
- священномученика Епиктета, пресвитера, и преподобномученика Астиона, монаха;
- священномученика Евангела, епископа Томского;
- мученицы Кириакии Никомидийской;
- Влахернскую икону Божией Матери.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 7 июля православные, придерживающиеся старого календаря, отмечают Рождество Иоанна Предтечи.
Что можно и чего нельзя делать сегодня
К святым Иову и Феодосию обращаются с молитвами наставить на путь истинный, подсказать совет в трудной ситуации, просят благословения.
В народе день прозвали Фомин, в честь мученика Фомы, память которого также совершается сегодня. По народной традиции сегодня шли с серпом, перевязанным рушником, в поле - жать первый сноп. Его по обычаю завязывали тем же рушником, несли освящать в церковь, а затем ставили в доме на покуте (в красном углу).
Символом дня считается дуб, к которому идут, чтобы зарядиться энергией. Дома украшают венками из дубовых листьев - они защищают от сглаза и нечистой силы.
Церковь в эту дату, как и в любую другую, не одобряет ссор, злобы, жадности и уныния, нельзя отказывать просящим о помощи.
По народным приметам в этот день не советуют давать деньги в долг - вернутся с трудом, а также купаться в водоемах - это опасно.
Приметы 7 июля о погоде и урожае
Вот о чем говорит природа этого дня:
- 7 июля идет дождь - это ненастье надолго;
- ливень льет - еще 7 недель будет лить;
- сырая погода - к пустым полям и плохому урожаю;
- пауки плетут паутину - жди жары и засухи.
Говорят, что если сегодня посидеть под дубом или обнять дерево, то будешь крепким и здоровым весь год.