Православный праздник сегодня в народе прозвали Фомин день.

7 июля по новому календарю в украинской церкви вспоминают подвиги Иова и Феодосия Манявских, основателя и подвижника украинского Афона. О традициях и приметах даты и что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

7 июля православные вспоминают преподобных Иова и Феодосия Манявских.

Иов Княгиницкий был родом из Тысменицы на Прикарпатье. Его семья была зажиточной, он получил образование в монастырской школе Унева и Острожской академии. Там Иван (так звали Иова в миру) сначала был преподавателем, но потом решил стать монахом.

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Наслушавшись рассказов афонских монахов, он и сам отправился на святую гору Афон, где и принял постриг с именем Иезекииль. В 1598 году он вместе с другими братьями приехал к себе домой, чтобы собирать милостыню и остался укреплять православную веру после Брестской унии. Иезекииль возродил монашескую жизнь в Уневе, Дермане и Угорнице и под именем Иов принял схиму.

В 1606 году Иов поселился под Карпатами, возле Краснополя - "в кусте под смереками". Постепенно вокруг него собралось братство и присоединился его племянник Феодосий. Он и стал первым игуменом Манявского скита - одного из самых известных монастырей "украинского Афона". Иов благословил Феодосия быть пастырем и наставником обители, а сам помогал ему. Так Иов и Феодосий заложили традицию строгого монашества, прославив Манявский скит на всю Украину.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще:

почитают преподобного Фому, что в Малеи;

преподобного Акакия, о котором повествуется в Лествице;

мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа;

священномученика Епиктета, пресвитера, и преподобномученика Астиона, монаха;

священномученика Евангела, епископа Томского;

мученицы Кириакии Никомидийской;

Влахернскую икону Божией Матери.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 7 июля православные, придерживающиеся старого календаря, отмечают Рождество Иоанна Предтечи.

Что можно и чего нельзя делать сегодня

К святым Иову и Феодосию обращаются с молитвами наставить на путь истинный, подсказать совет в трудной ситуации, просят благословения.

В народе день прозвали Фомин, в честь мученика Фомы, память которого также совершается сегодня. По народной традиции сегодня шли с серпом, перевязанным рушником, в поле - жать первый сноп. Его по обычаю завязывали тем же рушником, несли освящать в церковь, а затем ставили в доме на покуте (в красном углу).

Символом дня считается дуб, к которому идут, чтобы зарядиться энергией. Дома украшают венками из дубовых листьев - они защищают от сглаза и нечистой силы.

Церковь в эту дату, как и в любую другую, не одобряет ссор, злобы, жадности и уныния, нельзя отказывать просящим о помощи.

По народным приметам в этот день не советуют давать деньги в долг - вернутся с трудом, а также купаться в водоемах - это опасно.

Приметы 7 июля о погоде и урожае

Вот о чем говорит природа этого дня:

7 июля идет дождь - это ненастье надолго;

ливень льет - еще 7 недель будет лить;

сырая погода - к пустым полям и плохому урожаю;

пауки плетут паутину - жди жары и засухи.

Говорят, что если сегодня посидеть под дубом или обнять дерево, то будешь крепким и здоровым весь год.

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