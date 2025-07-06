Лето в самом разгаре, как и пора отпусков. Не всем хочется ехать за границу на море, но в Украине тоже есть хорошие варианты.

В Украине многие курортные зоны закрыты для отдыхающих после полномасштабного вторжения Российской Федерации. Кроме ракетных и дроновых ударов российской армии, есть еще одна опасность – морские мины. В этом году уже были жертвы среди любителей нарушать правила.

На сегодняшний день в Одессе разрешено купаться на более, чем 20 пляжах. Также есть еще два варианта – Черноморск и Приморское Одесская область. Разберемся, можно ли купаться в Приморском.

В каком районе Одесской области находится Приморское

В прибрежной зоне этой популярной среди отдыхающих области Украины насчитывается три таких населенных пункта и все они на побережье. Когда будете планировать отдых, убедитесь, что вы ничего не перепутали, потому что Приморское есть:

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в Белгород-Днестровском районе возле села Курортное;

в Татарбунарском районе - недалеко от сел Рассейка и Катранка;

в Измаильськом районе (ранее Килийский) рядом с Вилково.

Первые два варианта пока что официально закрыты, а вот на последней локации разрешено купаться.

Туристы, которые уже здесь отдыхали, могут удивиться, почему Приморское сменило "прописку", ведь ранее поселок находился в Килийском районе. Дело в том, что в 2020 году провели административно-территориальную реформу, после чего населенный пункт вошел в состав Вилковской городской громады, которая является частью укрупненного Измаильского района.

Какие базы работают в Приморском Килийского района

После того, как с местом отдыха определились, пришло время подумать над тем, где жить. В поселке Приморское (Одесская область) снять жилье можно быстро и удобно. Многие объекты находятся на первой линии, поэтому до пляжа не придется долго добираться.

Здесь предлагается несколько вариантов размещения на любой вкус: пансионаты, отели, отдельные коттеджи, а также базы отдыха, которые являются достаточно удачным выбором. В этом году там работает более 10 баз отдыха, так что выбрать есть из чего, но все перечислять не будем, а назовем лишь несколько.

Приморское - базы отдыха:

Ветерок;

Нептун-1;

Монако;

Солнечная;

Родничок.

Некоторые объекты имеют дополнительные услуги в виде бассейна и развлечений, а другие предлагают полный комплекс услуг, в том числе, питание. Все зависит от того, сколько вы готовы потратить на отдых.

Жилье на одного человека в сутки обойдется примерно от 1000 гривень. Многое зависит еще и от того, когда вы планируете отдыхать. В "высокий сезон" цены могут значительно вырасти, как правило, это июль и август.

Ранее УНИАН писал, что в Одесской области открыли почти три десятка пляжей.

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