В Украине многие курортные зоны закрыты для отдыхающих после полномасштабного вторжения Российской Федерации. Кроме ракетных и дроновых ударов российской армии, есть еще одна опасность – морские мины. В этом году уже были жертвы среди любителей нарушать правила.
На сегодняшний день в Одессе разрешено купаться на более, чем 20 пляжах. Также есть еще два варианта – Черноморск и Приморское Одесская область. Разберемся, можно ли купаться в Приморском.
В каком районе Одесской области находится Приморское
В прибрежной зоне этой популярной среди отдыхающих области Украины насчитывается три таких населенных пункта и все они на побережье. Когда будете планировать отдых, убедитесь, что вы ничего не перепутали, потому что Приморское есть:
- в Белгород-Днестровском районе возле села Курортное;
- в Татарбунарском районе - недалеко от сел Рассейка и Катранка;
- в Измаильськом районе (ранее Килийский) рядом с Вилково.
Первые два варианта пока что официально закрыты, а вот на последней локации разрешено купаться.
Туристы, которые уже здесь отдыхали, могут удивиться, почему Приморское сменило "прописку", ведь ранее поселок находился в Килийском районе. Дело в том, что в 2020 году провели административно-территориальную реформу, после чего населенный пункт вошел в состав Вилковской городской громады, которая является частью укрупненного Измаильского района.
Какие базы работают в Приморском Килийского района
После того, как с местом отдыха определились, пришло время подумать над тем, где жить. В поселке Приморское (Одесская область) снять жилье можно быстро и удобно. Многие объекты находятся на первой линии, поэтому до пляжа не придется долго добираться.
Здесь предлагается несколько вариантов размещения на любой вкус: пансионаты, отели, отдельные коттеджи, а также базы отдыха, которые являются достаточно удачным выбором. В этом году там работает более 10 баз отдыха, так что выбрать есть из чего, но все перечислять не будем, а назовем лишь несколько.
Приморское - базы отдыха:
- Ветерок;
- Нептун-1;
- Монако;
- Солнечная;
- Родничок.
Некоторые объекты имеют дополнительные услуги в виде бассейна и развлечений, а другие предлагают полный комплекс услуг, в том числе, питание. Все зависит от того, сколько вы готовы потратить на отдых.
Жилье на одного человека в сутки обойдется примерно от 1000 гривень. Многое зависит еще и от того, когда вы планируете отдыхать. В "высокий сезон" цены могут значительно вырасти, как правило, это июль и август.
Ранее УНИАН писал, что в Одесской области открыли почти три десятка пляжей.