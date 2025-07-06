На данный момент музыкант проходит обучение.

Барабанщик украинской группы "Жадан и Собаки" Виталий Бронишевский мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины. Об этом сообщила пресс-служба коллектива в Facebook.

Отмечается, что на данный момент музыкант проходит обучение.

"Мы со своей стороны сердечно приветствуем нового бойца "Хартии" и ждем Ветала в подразделении. Радуемся, что он снова будет с нами, и призываем вас пожелать Виталику удачи и выдержки", - говорится в сообщении.

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В марте 2024 года трое участников группы "Жадан и Собаки" - Сергей Жадан, Евгений Турчинов и Александр Меренчук - присоединились к бойцам бригады "Хартия". В июле они получили шевроны подразделения. Как уверял сам Жадан, никаких особых привилегий музыкантам не предоставляют.

Вместе с тем, как известно, на на данный момент коллектив проводит благотворительный тур по Украине, а все собранные средства направляются на поддержку бригады.

Напомним, говоря о своей должности в бригаде, Сергей Жадан заявлял, что находится в "секции военно-гражданского коммуницирования":

"То есть наша команда занимается собственно этими связями как внутри бригады, так и извне между бригадой и обществом. Мы работаем на то, чтобы о бригаде все знали, чтобы о бригаде все говорили и, чтобы в бригаде все было".

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