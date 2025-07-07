По его словам, угроза дронов только растет.

Бывший американский морской пехотинец рассказал, что война в Украине очень сильно отличается от боевых действий на Ближнем Востоке.

В интервью Армия TV боец Международного легиона Главного управления разведки Минобороны Украины Гимли сказал, что его знакомые, которые служили в Ираке и Афганистане, считают эту войну совсем другой. "Мы не воюем с повстанцами или мелкими группами. Это столкновение крупных армий лоб в лоб. И еще один фактор - это технологии. Это дроны и все, что с ними связано", - пояснил он.

Военный отметил, что никогда раньше не бывал в бою, поэтому понятия не имел, как будет вести себя в реальной ситуации. По его словам, обсуждать боевые действия и принимать в них участие - это совсем разные вещи:

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"Первые бои, в которых я принял участие, были на севере Бахмута в начале 2023 года. И это было безумие. Это было что-то совершенно иное, что я когда-либо переживал. И тогда я понял, что ни одно обучение не может полностью подготовить к такому".

Гимли подчеркнул, что в боях такого типа гораздо больше близких контактов. Еще одним открытием для него стало огромное количество дронов в небе. "Если сравнивать с началом 2023 года, то разница колоссальная. Тогда мы больше всего боялись, что дрон обнаружит нас и наведёт артиллерию или что-то сбросит, а теперь их настолько много, что это совсем другой вид угрозы", - добавил он.

Иностранцы в рядах ВСУ

Как известно, в начале полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранцев с боевым опытом присоединиться к сопротивлению и помочь украинцам защититься от оккупантов.

Из граждан других стран, которые изъявили желание присоединиться к защите страны, создали отдельный Интернациональный легион территориальной обороны.

Ветераны неоднократно сравнивали войну в Украине с другими конфликтами, в которых ранее участвовали. В частности, экс-десантник США Мюррей сказал, что на фронте никогда не чувствует себя в безопасности.

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