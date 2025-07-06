После операции "Паутина" самолеты на некоторое время спрятали аж на Чукотке.

После украинской операции "Паутина" Россия спрятала уцелевшие самолеты стратегической авиации на Дальнем Востоке. Но сейчас самолеты снова возвращаются в европейскую часть России, где они становятся уязвимыми для ударов Сил обороны.

Издание NV отмечает, что авиабаза "Энгельс-2" на окраине Саратова на протяжении всей войны была одним из основных аэродромов откуда поднимались самолеты для ракетных атак на Украину. Однако в течение июня на авиабазе не было ни одного самолета стратегической авиации РФ.

Однако теперь похоже на то, что испуг после операции "Паутина" у россиян уже прошел. Новые спутниковые снимки, которые получили журналисты NV, свидетельствуют о возвращении российской авиации в Энгельс. По состоянию на 5 июля там находились четыре больших самолета. Качество спутникового снимка не позволяет точно определить модель самолета, но в NV убеждены, что либо все машины, либо большинство из них относятся к стратегической авиации.

Видео дня

Издание также напоминает, что как раз в ночь на 5 июля (именно этим днем датируется спутниковый снимок) в районе авиабазы "Энгельс-2" раздались взрывы, а местные жители сняли на видео пролет беспилотников.

"Возвращение самолетов в зону потенциального поражения может быть связано с подготовкой к очередной ракетной атаке. Мониторинговые каналы сообщают о подготовке подобного удара последние несколько дней", - добавили в издании.

Реакция РФ на операцию "Паутина"

Как писал УНИАН, после потери нескольких десятков дефицитных ракетоносцев от украинской операции "Паутина" в Кремле царили "шок и возмущение". По словам инсайдеров, некоторые российские чиновники восприняли потерю самолетов как личную трагедию. Другие требовали от российского диктатора Владимира Путина "объявить войну" Украине вместо там называемой "СВО".

Военный эксперт Иван Ступак предупреждает, что Россия может попытаться повторить украинскую операцию "Паутина", но уже против самой Украины.

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