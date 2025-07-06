F-5 был задуман как дешевый экспортный истребитель для небогатых покупателей.

Тайвань наконец вывел из эксплуатации истребители F-5, созданные аж в конце 1950-х годов. Об этом сообщает Defense Express.

Торжественная церемония окончания 60-летней службы этих машин прошла 4 июля. Во время нее пять разведывательных RF-5E совершили свой последний взлет и посадку.

Как отмечают аналитики, для тайваньских ВВС это действительно знаковый самолет, ведь когда-то он составлял основу местных воздушных сил и даже частично изготавливался на самом острове.

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Свой первый полет F-5 совершил в действительно уже достаточно далеком 1959 году, а на Тайвань его начали поставлять в 1965 году. Самолет был создан американцами, как дешевый массовый истребитель для экспорта в дружественные небогатые страны. Уже в первой партии Тайвань получил 92 одноместных F-5A и 23 двухместных F-5B.

Параллельно тайваньцы выпросили у американцев право локализовать производство этих машин у себя на острове. Выпуск локализованных версий F-5 начался в 1974 году, и за все время Тайвань построил аж 308 истребителей.

За годы службы F-5, конечно, проходили модернизацию, но в конце 1990-х их начали постепенно выводить из эксплуатации. Тогда же ВВС Тайваня начали постепенно переходить на американские F-16, французские Mirage 2000 и собственные истребители F-CK-1 Ching-kuo.

В последующие годы те F-5, которые еще находились в строю, использовались только для обучения пилотов. Ну а совсем нелетные самолеты камуфлировали под новые типы истребителей и размещали в роли ложных целей.

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