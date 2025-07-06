Инцидент произошел на территории предприятия недалеко от ТЭЦ.

Пожар на левом берегу Днепра в Киеве действительно не имеет никакого отношения к ТЭЦ-6. Подробности происшествия сообщила в Фейсбук Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре на улице Пуховской в Деснянском районе спасатели получили в 16:13.

"На открытой местности загорелась бытовка, с последующим распространением огня на расположенную рядом техническую емкость. Пожар ликвидирован в 17:11 на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Видео дня

О пострадавших, как и о возможных причинах пожара, спасатели ничего не говорят.

А вот глава Деснянской райгосадминистрации Максим Бахматов в своем телеграм сообщил, что пожар произошел в вагончике охранника на предприятии неподалеку в ТЭЦ.

"На Пуховской 1-А взорвалась цистерна с маслом, поврежден 1 автомобиль, предварительно пострадавшие отсутствуют. Замкнула проводка, во время тушения огонь перекинулся на цистерну с маслом", - написал он.

Другие чрезвычайные новости

Как писал УНИАН, в Венгрии попал в аварию автобус с подростками из Украины. Из 17 детей двое получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в местные больницы.

Также мы рассказывали, что накануне в Одессе взорвалась машина. Пострадал мужчина, который находился внутри транспортного средства.

Позже выяснилось, что это был теракт, организованный российскими спецслужбами. Целью был работник оборонного предприятия, а исполнителем - 22-летний житель Запорожья.

Вас также могут заинтересовать новости: