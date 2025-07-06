В Киеве понедельник будет с жарой до +33 градусов.

В понедельник, 7 июля, в Украине будет жара до 36 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Понедельник в Украине будет жарким. Даже очень жарким. В течение дня температура воздуха составит +30...+33 градуса, местами +33...+36 градусов", - говорится в заметке.

По ее словам, дожди с грозами и даже временами сильные ливни со шквалистым усилением ветра ожидаются в западных областях, и они дойдут до Винницкой и Житомирской областей. На остальной же территории Украины, прогнозирует синоптик, будет сухо, жарко, солнечно.

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"В Киеве понедельник будет с жарой до +33 градусов. Без осадков, солнечно", - отметила она, добавив, что "жара в Украине побудет пока".

Погода в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, июль в Украине будет сухим и жарким. По данным Украинского Гидрометцентра, погода во второй месяц лета ожидается засушливой и намного теплее нормы. В частности, средняя месячная температура предполагается 21,6-26,0°, что на 2-2,5° выше нормы.

Что касается осадков, то месячное их количество ожидается 25-73 мм, а в Карпатах и на Прикарпатье местами 84-109 мм. Это лишь 64-79% от нормы, говорят синоптики.

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