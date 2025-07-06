Компания делала ставку на работу с уже готовыми моделями, а не обучению собственных.

Экс-гендиректор Intel Пэт Гелсингер признал, что компания недооценила влияние искусственного интеллекта.

В разговоре с Nikkei Asia он отметил, что тогдашняя стратегия оказалась ошибочной: Intel сосредоточилась на технологии "инференции", в то время как конкуренты вроде NVIDIA активно инвестировали в обучение моделей ИИ.

По его словам, Intel делала ставку на то, что основным направлением станет обработка готовых моделей (inference), а не обучение, и была уверена в своих позициях на этом рынке.

Видео дня

Но реальность оказалась другой: лидерство захватила NVIDIA, в том числе благодаря своей платформе CUDA.

На практике Intel так и не смогла предложить конкурентоспособные решения в сфере ИИ-процессоров. Линейка Gaudi отчасти работает в дата-центрах, но особой популярности не приобрела. Проект Falcon Shores отменили, тогда как NVIDIA и AMD давно заняли свою нишу.

На этом фоне Intel продолжает искать путь. Новый гендиректор Лип-Бу Тан, похоже, отходит от стратегии IDM 2.0, которая делала ставку на собственное производство чипов. Вместо этого он делает акцент на дизайн, то, в чём Intel традиционно сильна.

Ранее мы рассказывали, что в сеть выложили характеристики процессоров Intel нового поколения. Эти чипсеты можно будет встретить как в ноутбуках, так и в настольных компьютерах, выполненных на новом сокете LG1954.

Вас также могут заинтересовать новости: