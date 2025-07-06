Никакой "оси" автократических союзников из России, Китая, Северной Кореи и Ирана не существует, считает издание.

Хотя Россию, Китай, Иран и Северную Корею объединяют общая антизападная риторика и определенная координация, реальная взаимопомощь между этими странами в конфликтах ограничена, что подрывает идею о существовании полноценной "оси" автократических союзников. Об этом свидетельствуют последние события в Иране, когда в критический момент ни РФ, ни КНР, ни КНДР не пришли ему на помощь, пишет The New York Times.

В статье отмечается, что когда Россия заручилась помощью Китая, Северной Кореи и Ирана в войне против Украины, некоторые американские и британские чиновники начали говорить о появлении новой "оси", мол, казалось, что эти четыре страны объединены авторитаризмом и определенной враждебностью по отношению к США и их союзникам.

Но после бомбардировок Ирана Израилем, а затем и США появилось сомнение в единстве между этими странами, ведь ни одна из них не поспешила поддержать Иран. Китай и Россия лишь опубликовали формальные осуждения действий Америки, но, говорится в материале, "не пошевелили и пальцем, чтобы материально помочь Ирану".

Видео дня

"Реальность этого конфликта оказалась такой, что Россия и Китай не побежали на помощь Ирану. Это лишь подчеркивает ограниченность концепции "оси". Каждая из них (стран, - ред.) достаточно эгоистична и не хочет ввязываться в войны других. Это очень разные войны и разные конфликты. Страны не обязательно разделяют одинаковые ценности и институциональные связи так же, как и США и их союзники", - сказал директор Центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев.

Все эти четыре страны объединяет то, что они автократические и лелеют враждебность к Соединенным Штатам, которые традиционно стремятся ослабить их и поставить под сомнение их легитимность. Эти страны также имеют определенные стратегические связи, благодаря чему им удалось ослабить экономические санкции, введенные против них Западом. В частности, речь идет о торговле между ними и об обмене военными технологиями.

"Да, вероятно, существует очень скромная координация между Китаем, Северной Кореей, Ираном и Россией - в том смысле, что они общаются друг с другом и имеют некоторые общие разочарования относительно Соединенных Штатов или Запада. Но это не имеет особого значения", - сказал профессор истории Католического университета Америки и бывший чиновник Государственного департамента, который написал книгу о войне в Украине, Майкл Киммейдж.

Издание отмечает, что среди этих стран только Россия и Северная Корея имеют договор о взаимной обороне. Это проявилось в том, что КНДР поставляет РФ оружие, а также отправила более 14 000 военнослужащих для борьбы вместе с россиянами против украинских войск.

"Нет общих ценностей, кроме расплывчатых банальностей о "многополярном мировом порядке", и есть немало противоречий. Путин указал, какие они: его отношения с соседями Ирана, включая Израиль и арабские государства, слишком важны, чтобы приносить их в жертву на алтаре российско-иранской дружбы", - отметил историк из Университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко.

По словам историка, российский диктатор Владимир Путин является "циничным манипулятором, заинтересованным только в своих стратегических интересах", и если для этого ему придется "бросить Иран под колеса, то он готов это сделать". По мнению Радченко, "это чувство полностью взаимно в Тегеране".

Союз России, Ирана, Китая и КНДР: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию, Иран и КНДР коалицией убийц. Так он отреагировал на циничный удар российско-иранскими "шахедами" и ракетами по гражданской инфраструктуре Украины 23 июня. По его словам, РФ била, в частности, дронами из Ирана и баллистикой из КНДР. "И каждому в странах рядом с Россией, Ираном, Северной Кореей стоит думать о том, смогут ли там защитить жизнь, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора", - подчеркнул Зеленский.

Также Financial Times писало, что Россия больше не нуждается в помощи Ирана. Это связано с тем, что Россия теперь производит огромное количество "шахедов" на своей территории, получив от Ирана технологию производства, чертежи и обучение. По данным издания, зависимость РФ от Ирана достигла своего пика через год после начала войны в Украине, а затем ее затмили Китай и Северная Корея. Так, в 2023 году КНДР стала важным поставщиком для российской военной машины, поставляя боеприпасы, ракеты и в последнее время даже людей.

Вас также могут заинтересовать новости: