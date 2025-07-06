Пока что Запад больше помогает России, чем Украине.

Поддержка Украины дорого обходится Западу, но победа России обойдется еще дороже. Если Европа и особенно США так переживают из-за этих расходов, им стоит поступить разумно и прекратить, наконец, финансово поддерживать Россию. Об этом в авторской статье для Forbes пишет колумнист Энди Самотюк, который является практикующим юристом в США и специализируется на бизнес-иммиграции.

Он отметил, что российская агрессия стоила Украине по меньшей мере 552 миллиарда долларов прямых убытков от разрушений и краж украинского имущества российскими оккупантами. И ежедневно эта цифра растет. Запад потратил на поддержку Украины уже около 370 миллиардов долларов. Это много, но это копейки по сравнению с 4,5 триллионами долларов, которые НАТО придется потратить дополнительно на свою оборону, если Россия победит, отмечает юрист.

Именно поэтому Самотюк предлагает пойти на разумные финансовые решения, а именно - прекратить параллельно с Украиной финансировать еще и Россию.

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"Западные страны продолжают покупать российскую нефть и газ, направляя деньги непосредственно на военные усилия Путина. С февраля 2022 года западные закупки российских энергоносителей втрое превысили помощь, направленную Украине. Америка и ее союзники тайно финансируют Россию", - возмущается колумнист.

Он предупреждает, что такая непоследовательность, особенно с учетом постоянных перебоев в поставках оружия Украине, лишь увеличивает шансы на победу России. И этот вариант будет стоить западному миру очень дорого.

Самотюк отмечает, что Европе и другим уже пора прекратить покупку энергоносителей у России и переориентироваться в этом вопросе на США, Канаду и других поставщиков.

Во-вторых, юрист призывает наконец конфисковать более 300 миллиардов замороженных российских активов и использовать их на поддержку Украины. Он напоминает, что подобные прециденты уже были в прошлом, когда США конфисковали деньги Ирака и Афганистана.

"Поддержка Украины - это не благотворительность. Не забывайте Будапештский меморандум 1994 года, когда Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России. То, что мы сейчас отворачиваемся, посылает опасный сигнал: слово Америки ничего не значит", - добавил колумнист в заключение.

Война в Украине: поддержка Запада

Как писал УНИАН, обозреватель немецкого издания Bild жестко раскритиковал канцлера Фридриха Мерца за недостаточно решительную помощь Украине. На днях с аналогичным демаршем выступила оппозиционная партия зеленых Германии.

Начать шевелиться страны Европы призвал и генсек НАТО Марк Рютте. Он отметил, что Россия сама за три месяца производит больше снарядов, чем все страны альянса вместе взятые за целый год.

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