Отмечается, что сокращение популяции этих птиц происходит во всем мире.

В Украине, как и в других странах мира, сокращается популяция воробьев. Эксперт считает, что хоть птиц и станет в несколько раз меньше, но они не перейдут в категорию исчезающего вида.

Кандидата биологических наук, старший научный сотрудник природного заповедника "Днепровско-Орильский", доцент кафедры биоразнообразия и экологии Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, орнитолог Александр Пономаренко в интервью "РБК-Украина" указал, что есть два вида воробьев - домашний и полевой.

По его словам, количество полевых воробьев сокращается, потому что на полях используют инсектициды, гербициды и прочие химикаты.

Видео дня

"Воробьи, чтобы поднять своих птенцов и нарастить жирок перед зимовкой, ведут их на зерновые культуры. Если эта пшеница протравлена, то они ее не хотят есть. Кроме того, современные сельскохозяйственные технологии доросли до того уровня, что после сбора урожая на поле почти не остается зерна, поэтому птицам мало еды", - объяснил орнитолог.

При этом он рассказал, что на этих также повлияло изменение норм строительства.

"В дикой природе воробьи обычно селятся в шарообразных гнездах в густых кронах деревьев. Когда воробьи пошли к человеку, они начали гнездиться в соломенных крышах, а затем переселились под шифер. Впрочем, сейчас строители при монтаже крыши закрывают все щели, воробьям просто негде селиться. Если украинцы массово будут строить качественные современные дома, то воробьи снова переселятся в шарообразные гнезда на деревьях", - считает Пономаренко.

В то же время он рассказал, что сокращение популяций воробьев - это общемировая тенденция.

"Британцы отметили, что у них в течение ХХ-го столетия чуть ли не в девять раз уменьшилась численность этих видов, потому что они уже не могут откармливаться на полях. История с массовым присутствием воробьев связана с тем, что они когда-то нарастили свою численность на сельскохозяйственных угодьях из-за больших остатков урожая. Сейчас воробьи возвращаются к своей естественной численности. Постепенно это станет обычный, а не массовый вид", - подытожил орнитолог.

Орнитолог Александр Пономаренко рассказал, что в Украине большинство людей путают различные виды птиц, называя их воронами. В частности ворон - это черная птица с большим клювом, а если птица черная, однако имеет белый верх клюва, то это грач.

В то же время классической черной вороны в Украине нет, у нас только водится серая ворона, которая имеет серое тело, черные крылья и голову.

Вас также могут заинтересовать новости: