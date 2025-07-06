Эксперт поделился лайфхаком по стирке, который вернет белым носкам прежнюю красоту.

Светлые ткани гораздо лучше отражают тепло, чем темные, поэтому белые носки - лучший выбор для комфорта летом, хотя их сложнее держать в чистоте. Белые носки легко и быстро загрязняются, а в жаркую погоду пот впитывается в материал, оставляя заметные и неприглядные желтые пятна.

Издание Express пишет, что специалист Hamlet Laundry Джахид Хасан рассказала о простом способе вернуть белизну белым носкам за один цикл стирки без больших затрат:

Лимонный сок подходит не только для чая - это натуральное отбеливающее средство, которое может сделать вещи еще белее. Кислота в лимонном соке действует как мягкое отбеливающее средство, помогая удалить пятна и осветлить ткани без агрессивного воздействия традиционных химических отбеливателей.

Лимонный сок служит органическим очищающим средством и представляет собой проверенный метод удаления пятен с белой одежды без использования агрессивных химикатов. Он не только мягко воздействует на ткани, но и благодаря своим кислотным свойствам обладает антибактериальным действием, устраняя грязь и пот. Лимонная кислота удаляет желтые пятна и серость, делая носки более белыми с минимальными усилиями.

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Сложите белые носки и любую другую белую одежду, требующую тщательной очистки, в стиральную машину. Добавьте стиральный порошок и лимонный сок. При желании добавьте столовую ложку бикарбоната натрия вместе с моющим средством, так как это усиливает свойства лимонного сока. Затем запустите цикл, как обычно, а затем программу полоскания, чтобы обеспечить их тщательную очистку.

При этом рекомендуется сушить белые носки после обработки лимонным соком под прямыми солнечными лучами.

"Сочетание лимонного сока и солнечного света действует как мощный природный отбеливающий дуэт, усиливая отбеливающий эффект и придавая вашей одежде лучший вид", - указал эксперт.

Ранее УНИАН писал, что эксперт рассказал, как постирать белые вещи от пятен.

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