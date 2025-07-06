Военный отметил, что не симпатизировал россиянам еще до прибытия в Украину.

У россиян отсутствует человечность, особенно в выборе целей для ударов по Украине. Из-за этого ненависть к российским военным только увеличивается. Такое мнение высказал бывший американский морпех, боец Международного легиона ГУР МО Украины с позывным "Гимли" в интервью "Армія TV".

"Если честно, мое отношение к россиянам стало еще хуже. Когда я ехал сюда, я, мягко говоря, уже не симпатизировал им - из-за того, что они успели сделать. Но после всего, что я увидел здесь - после этой бесконечной волны разрушений, после абсолютного отсутствия человечности, особенно в выборе целей для ударов, после смертей и страданий… Я приехал, уже не уважая их, не соглашаясь с тем, что они делают. Сейчас, нравится мне это или нет, это чувство достигло уровня ненависти", - сказал военный.

"Гимли" подчеркнул, что не уважает жестокость россиян и их безразличие к человеческой жизни. По его словам, это выходит за рамки.

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"Такая циничная ложь и попытки оправдать свои действия - это уже за пределами", - заявил "Гимли".

Что мотивирует колумбийцев воевать на стороне ВСУ

Ранее командир Второго Интернационального Легиона майор Александр Якимович рассказал, что Украину защищают немало колумбийцев. По его словам, их мотивирует то, что Латинская Америка давно страдает от коммунизма.

Якимович подчеркнул, что колумбийцы отлично понимают, что такое свобода и для чего они в Украине. Также он заявил, что выходцы из Латинской Америки хотят приобрести военный опыт, который нужен им в их странах.

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