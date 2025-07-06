Миллиардер пообещал, что "это будет супервесело".

Американский миллиардер Илон Маск, который накануне заявил о создании собственной партии, анонсировал ее первый съезд.

В своей заметке в социальной сети Х миллиардер спросил у американцев совета, когда и где этот съезд стоит провести. Также он пообещал, что "будет супервесело".

"Когда и где нам следует провести первый съезд Американской партии? Это будет супервесело!" - написал он.

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Между тем, появилась реакция администрации США на создание Маском новой партии. В частности, министр финансов Скотт Бессент, комментируя это событие, отметил, что у Маск нет такой поддержки, как идеи, с которыми он ранее ассоциировался.

"Принципы DOGE (Департамент эффективности правительства США, которым ранее руководил Маск, - ред.) были очень популярны. Если посмотреть на опрос, Илон таким не был. Думаю, советы директоров хотели бы, чтобы оно сосредоточилось на бизнесе, а не на политике", - сказал Бессент в эфире CNN.

Также он предположил, что руководство компаний Маска не в восторге от его политических амбиций.

Новая партия Маска: что известно

Как писал УНИАН, создание в США новой партии Маск анонсировал еще в начале июня сразу после своей публичной ссоры с президентом Дональдом Трампом. После того, как на своей социальной платформе X миллиардер запустил опрос на тему, нужна ли стране новая политическая партия, он рассказал, что в США таки нужна новая политическая сила, которая бы представляла 80% людей среднего класса, и, мол, ровно 80% людей с этим согласны.

В начале июля он снова пригрозил Трампу создать собственную партию, если Конгресс примет спорный бюджетный законопроект. Маск заявил, что якобы "стране нужна альтернатива Демократическо-республиканской однопартийности, чтобы народ имел голос". Он отметил, что новая политсила будет называться Американская партия.

А уже 5 июля стало известно о создании партии Маска. "Когда речь идет о разорении нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня создана Американская партия, чтобы вернуть вам вашу свободу", - написал он.

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