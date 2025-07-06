Если не знаете, куда поехать в отпуск, можно совершить турне по "сказочным" местам Европы.

Очень часто творцы вдохновляются объектами, которые видят в мире вокруг себя. Одним из ярких примеров этого являются мультфильмы студии Disney. Во многих из них можно увидеть сказочные замки и городки, срисованные с реальных европейских памятников архитектуры. Издание Travel off Path составило целый список таких мест в Европе, которые появились в кино-сказках студии Disney.

Итак, если любите мультфильмы и туризм, вот 7 картин и 7 реальных мест, которые вам стоит увидеть собственными глазами:

"Спящая красавица" - Замок Нойшванштайн в Германии. Расположенный в Немецких Альпах, на высоком холме в окружении зеленой природы и на фоне заснеженных вершин, Нойшванштайн имеет поразительное сходство с замком Спящей красавицы. Когда-то это была резиденция баварского короля, который построил его не для обороны от врагов, а ради удовлетворения собственного чувства прекрасного.

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"Холодное сердце" - город Гальштат, Австрия. Заснеженное королевство Эренделл, в котором разворачиваются события мультфильма "Холодное сердце", подозрительно напоминает живописный городок в Австрии, который сохранил старую архитектуру и поэтому похож на музей под открытым небом.

"Красавица и Чудовище" - Городок Риквир, Франция. Один из самых известных фильмов в коллекции Disney, "Красавица и Чудовище", пронизан ссылками на Францию. И очевидной отсылкой также является деревня Красавицы, которая срисована с Риквира в Эльзасе.

"Лука" - город Чинкве-Терре, Италия. Фоном, на котором разворачиваются события истории, является вымышленный городок Портороссо в Италии. И он в значительной степени был вдохновлен агломерацией Чинкве-Терре, которая известна своими характерными фасадами пастельных цветов и гаванями как с почтовой открытки.

"Русалочка" - Шильонский замок, Швейцария. Хотя Русалочка является персонажем датской сказки, в свой мультфильм студия Disney перенесла швейцарский замок на берегу озера, в котором и поселился сказочный принц.

"Рапунцель: Запутанная история" - Мон-Сен-Мишель, Франция. В мультфильме есть укрепленная цитадель, увенчанная высокими башнями и окруженная водой. Место выглядит стопроцентно сказочным и невозможным в реальном мире. И парадокс в том, что такое место существует в реальном мире и оно действительно выглядит немного абсурдным и ненастоящим. Комплекс Мон-Сен-Мишель расположен на острове у северного побережья Франции. И во время прилива это место оказывается окруженным водой.

"Храбрая сердцем" - Замок Эйлин Донан, Шотландия. Действие мультфильма происходит во многих местах, которые имеют свой прототип из нашего мира. Но самым примечательным здесь является высокогорный замок Эйлин Донан, расположенный на небольшом островке у слияния трех озер.

"Пиноккио" - город Ротенбург-на-Таубере, Германия. Этот малоизвестный городок в немецкой глубинке сохраняет значительную часть своей средневековой архитектуры. Неудивительно, что он побудил художников студии перенести его в свой классический мультфильм.

Другие достопримечательности, достойные внимания туристов

Как писал УНИАН, среди туристов приобретает популярность албанский курорт Ксамил, который называют "европейскими Мальдивами", да еще и довольно бюджетными. И это место действительно заслуживает внимания.

Также мы рассказывали, о средневековом городке Паникале в Италии, который называют идеальным местом, чтобы провести выходные.

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